Гандболист сборной Демократической Республики Конго Готье Мвумби Тьерри стал главной звездой матча против Аргентины на чемпионате мира, который проходит в Египте.

Конголезцы проиграли со счетом 22:28, но всем запомнились не аргентинские гандболисты, а агрок игра и фактура Тьерри. Вес спортсмена – 130 кг, а рост – около двух метров, пишет La Nacion. При таких габаритах 15-й номер сборной ДР Конго умудрился отличиться четырьмя мячами и 100-процентной реализацией – все его броски достигли сетки.

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«Это настоящая гордость – носить эту футболку. Я никогда не думал, что однажды испытаю это. Нам абсолютно нечего терять, поэтому мы сделаем все возможное и разыграем свои карты. У них две руки и две ноги, как и у нас. Наша цель прежде всего повеселиться, выжить в этих соревнованиях. Мы сделаем все необходимое и, если возможно, разозлим некоторые команды», – сказал Готье, слова которого приводит L'Echo Républicain.

  • Мвумби играет во Франции за команду Dreux AC Handball, которая выступает в четвертом французском дивизионе.
  • Чемпионат мира по гандболу в Египте проходит с 13 по 31 января.

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