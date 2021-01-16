Конголезцы проиграли со счетом 22:28, но всем запомнились не аргентинские гандболисты, а агрок игра и фактура Тьерри. Вес спортсмена – 130 кг, а рост – около двух метров, пишет La Nacion. При таких габаритах 15-й номер сборной ДР Конго умудрился отличиться четырьмя мячами и 100-процентной реализацией – все его броски достигли сетки.

«Это настоящая гордость – носить эту футболку. Я никогда не думал, что однажды испытаю это. Нам абсолютно нечего терять, поэтому мы сделаем все возможное и разыграем свои карты. У них две руки и две ноги, как и у нас. Наша цель прежде всего повеселиться, выжить в этих соревнованиях. Мы сделаем все необходимое и, если возможно, разозлим некоторые команды», – сказал Готье, слова которого приводит L'Echo Républicain.