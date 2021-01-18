Гандболисты сборной России постараются больше не ругаться матом во время тайм-аутов.

Во время встречи между Россией и Словенией на ЧМ в Египте в эфире было слышно несколько бранных слов, которые звучали от игроков российской команды. Так гандболисты выражали решимость обыграть словенцев.

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Капитан сборной России Даниил Шишкарев извинился за несдержанность игроков, в том числе и свою, пообещав, что гандболисты будут стараться подбирать слова во время матча.

«Хотел бы извиниться за то, что я и Дима Житников позволили себе подобным образом выплеснуть эмоции. В тот момент у команды был эмоциональный подъем, поэтому мы даже не заметили, что рядом с нами находилась камера с микрофоном. Этими же словами можно было коротко и ясно описать ситуацию, которая в ту минуту сложилась на площадке. Если бы обстановка была более привычной и на трибунах были бы зрители и играла бы музыка, как это обычно бывает на аренах, такой ситуации, думаю, удалось бы избежать.

Теперь будем аккуратней, хотя, конечно, тяжело контролировать свои эмоции в таких матчах. Ты ничего не видишь, кроме ребят и тренера. В такие моменты сложно учитывать еще и этот момент. Произошедшее ты осознаешь уже после, когда тебе об этом написали с родины. После игры родные и близкие попросили нас быть посдержаннее, тем более что матчи смотрят дети», – приводит слова Шишкарева ТАСС.

Сборная России обыграла словенцев со счетом 31:25 и досрочно вышла в основной раунд чемпионата мира.

Чемпионат мира по гандболу в Египте проходит с 13 по 31 января.

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