Сборная России не сумела выйти в четвертьфинал проходящего в Египте чемпионата мира.

В заключительном матче четвертой группы российской команде устраивала только победа, но она уступила Швеции со счетом 20:34. Самым результативным в составе сборной России стал Александр Котов (5 голов), у шведов 8 мячей забросил Лукас Пеллас.

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В результате шведы выиграли группу 4 с 8 очками, а в Россия осталась на четвертой строчке с 5.

  • Сборная России выступала в Египте под флагом Федерации гандбола России вместо национального. Вместо гимна РФ звучал гимн Международной федерации гандбола.
  • Россия не завоевывала медалей чемпионатов мира с 1999 года.

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