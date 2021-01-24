Сборная России не сумела выйти в четвертьфинал проходящего в Египте чемпионата мира.

В заключительном матче четвертой группы российской команде устраивала только победа, но она уступила Швеции со счетом 20:34. Самым результативным в составе сборной России стал Александр Котов (5 голов), у шведов 8 мячей забросил Лукас Пеллас.

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В результате шведы выиграли группу 4 с 8 очками, а в Россия осталась на четвертой строчке с 5.

Сборная России выступала в Египте под флагом Федерации гандбола России вместо национального. Вместо гимна РФ звучал гимн Международной федерации гандбола.

Россия не завоевывала медалей чемпионатов мира с 1999 года.

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