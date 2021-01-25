Федерация гандбола России после вылета мужской сборной с чемпионата мира заявила, что в управление командой на турнире вмешивались потусторонние силы. Ситуацию обсудят на исполкоме в феврале.

«Будем разбираться, на исполкоме ФГР предстоит серьезный разговор по поводу выступления мужской сборной России на чемпионате мира. К сожалению, мы знаем, и есть доказанные факты вмешательства потусторонних сил в руководство командой со стороны. Кому-то неймется давать свои советы. Тренер у нашей команды один – Велимир Петкович, он с командой на площадке в Египте. У нас не может быть тренера где-то вдали, в космосе или Подмосковье.

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Влияние потусторонних сил мы конкретизируем на исполкоме, который пройдет в начале февраля. Пришло время проанализировать, почему мы так выступаем на мужском уровне, и хорошо ли доминирование одной команды (в чемпионате России) в течение 17-18 лет и выжигание всего вокруг. Результат мы видим. Даже те, кто доминирует, не могут показать достойную игру», – цитирует «Р-Спорт» президента ФГР Сергея Шишкарева.

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Конкуренция в национальном чемпионате практически отсутствует – с 2002 года золотом владеют «Чеховские медведи» из Подмосковья.

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