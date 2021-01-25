Грандиозный скандал разгорелся на проходящем в Египте чемпионате мира по гандболу. 24 января были разыграны две четвертьфинальные путевки от группы 4. Россия крупно сгорела Швеции (20:34), а Словения не смогла обыграть хозяев турнира: ничьей 25:25 хватило египтянам для выхода в плей-офф.

В матче из-за отравления не приняли участия три ведущих гандболиста словенской сборной, еще девять игроков испытывали разного рода проблемы со здоровьем: рвоту и диарею. Словенская сторона не обвинила хозяев напрямую в отравлении, но отметила полное несоответствие организации уровню турнира.

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«Ребята кричали от боли, их рвало, они бросались в туалет со скоростью, будто жизнь их была на кону. Ночью Сташ Скубе и Драган Гайич закрылись в уборной с болями, а перед самым матчем в раздевалке наш самый высокий и сильный игрок Блаж Благотиншек упал без сознания в (извините за подробности) собственную рвоту. Девять гандболистов, несмотря на плохое самочувствие, решились постоять за себя, за команду, за выход в четвертьфинал, в восьмерку сильнейших сборных мира. За Словению! Единую объединенную спортом страну, которую мы любим больше всего на свете», – говорится в заявлении Федерации гандбола Словении.

Генеральный секретарь федерации Горан Цвийич отметил, что проблемы начались не перед матчем с Египтом:

«В конце концов, это просто демонстрирует недостаточную организацию чемпионата. По факту, у нас была куча проблем со здоровьем в последнюю ночь и в день матча. Если помните, еще раньше это же было в разных формах с Тильно Кодриным и Урхо Кастеличем. Поэтому мы просто не можем быть удовлетворены организацией чемпионата мира в Египте».

Словения не отобралась на чемпионат мира-2019, но еще двумя годами ранее брала бронзу.

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