Датские гандболисты переиграли сборную Швеции со счетом 26:24 в финальном матче мужского чемпионата мира. В матче за третье место команда Испании победила сборную Франции (35:29).

Россияне заняли в группе основного раунда чемпионата мира четвертое место и не вышли в четвертьфинал. В предварительном раунде они выиграли группу: победили команды Словении и Южной Кореи и поделили очки с белорусами. На основном этапе российские гандболисты переиграли северомакедонцев и уступили командам Швеции и Египта.