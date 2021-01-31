Датские гандболисты переиграли сборную Швеции со счетом 26:24 в финальном матче мужского чемпионата мира. В матче за третье место команда Испании победила сборную Франции (35:29).
Россияне заняли в группе основного раунда чемпионата мира четвертое место и не вышли в четвертьфинал. В предварительном раунде они выиграли группу: победили команды Словении и Южной Кореи и поделили очки с белорусами. На основном этапе российские гандболисты переиграли северомакедонцев и уступили командам Швеции и Египта.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства сборная на турнире называлась «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team), вместо национального флага использовался флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна – гимн Международной федерации гандбола.
- Чемпионат мира по гандболу проводится каждые два года, сборная Дании завоевала свой второй титул (2019, 2021).
- Самой титулованной является сборная Франции (шесть побед).
- Сборная России побеждала в турнире дважды (1993, 1997), еще один раз играла в финале (1999).
- Следующий турнир пройдет в Польше и Швеции в 2023 году.
Подробности на ТАСС