Нимрод Вырывает Победу в Швейцарии

Традиционные февральские забеги вернулись в заснеженный альпийский город, чтобы проверить лошадей и жокеев на выносливость. В непростых условиях, по заснеженному льду замерзшего озера, одиннадцать лошадей скакали, пытаясь вырвать победу на дистанции в тысячу восемьсот метров при призовом фонде в двадцать тысяч швейцарских франков.

В дебюте гонки, после непродолжительной борьбы, вперед вышел Беррахри, в седле которого расположился Дэйверсон де Баррос. Сильного отрыва создать не удалось. Буквально в корпусе позади него шла троица в составе Стрэйд Кирка жокея Сильвии Казановы, Ма Пти Фоли, на котором скакал Клеман Льюро и Нимрод, руководство которым было поручено Максиму Пешо.

Что касается других участников, то они, несмотря на все старания, не сумели хоть сколь-нибудь значительно в мешаться в борьбу за ведущие позиции.

Дальнейшие две трети дистанции на льду прошли без особых встрясок. Своего рода «тектонический» разрыв в истории отчетного забега состоялся за три сотни метров до финиша, когда Ма Пти Фоли и Стрэйд Кирк синхронно стали замедляться, отпуская Беррахри и Нимрода вперед.

Двое последних, напротив, включили свои максимально возможные, в имеющихся обстоятельствах, скорости и устремились к финишу. Долго время именно Беррахри находился на острие гонки, но за несколько десятков метров до конца Нимрод сравнялся с ним, а после и вышел вперед, сумев первым пересечь финишную линию. Итоговое время победителя составило 1:57.22 минуты.

Беррахри стал вторым, уступив Нимроду половину корпуса. Что касается Стрэйд Кирка и Ма Пти Фоли, то им удалось удержаться во втором эшелоне, но за это право пришлось побороться. Стрэйд Кирк финишировал третьим, уступив предшественнику пять корпусов. Ма Пти Фоли был четвертым, но уступил еще четыре корпуса. Замыкать пятерку выпало Самураю, уступившему еще корпус.

Данная гонка открывала ежегодную программу на озере Санкт-Мориц в одноименном населенном пункте. Следующие старты пройдут в ближайшие выходные, тогда как наиболее интересные гонки запланированы на одиннадцатое и восемнадцатое февраля.

Photo Giancarlo Cattaneo/AP/PA photowire service