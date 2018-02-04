Ловелетт Удержал Победный Результат в Санкт-Морице

В еще одной воскресной гонке, также предполагавшей дистанцию в тысячу восемьсот метров, приняло участие десять лошадей возрастом от двух лет. Призовой фонд был весьма скромным, всего десять тысяч швейцарских франков. Тем не менее, за победу в данном забеге также шла нешуточная борьба.

Понимая сложность покрытия для лошадей, жокеи пришпорили своих подопечных, как только прозвучал стартовый сигнал. Соревнуясь на заснеженной поверхности озера Санкт-Моритц, было крайне важно захватить лидерство на первых же метрах пути. В противном случае, пришлось бы обгонять впереди идущих, что было отнюдь не простым, в условиях высокогорья, делом.

Более-менее ясная группа лидеров определилась к концу четвертой стометровки, когда на первых ролях оказались Флер Д’Ипанема жокея Наоми Хеллер, Ловелетт, с Бауржаном Мурзабаевым в седле, и Слипинг Джайянт, руководил которым Рафаэль Лингг. Призрачные шансы на успех имели также Ясаки Сан Сильвии Казановы и Коминол Клемана Л’Хюрье. Оные, впрочем, так и не воплотились в жизнь.

Троица сильнейших продолжала свой уверенный ход по дистанции, даже не думая сбавлять обороты. За четыреста метров до цели, оставался открытым не только вопрос о победителе, но даже о фаворите. И все же, погодные условия взяли свое, и Слипинг Джайянт стал едва уловимо отставать, позволив двум другим участникам свести противостояние к формату «один на один».

Заключительные две сотни метров стали настоящим триллером и заставили немало поволноваться публику на трибунах. Лошади шли нос к носу, и любая из них могла вырвать победу. Более удачливым оказался конь Мурзабаева, который умел в последний момент выдвинуться на шею вперед и застолбить за собой первую строчку итогового протокола. Победное время составило 1:53.60 минуты.

На втором состязание завершил Флер Д’Ипанема. Третья строчка досталась Слипинг Джайянту, который был еще на корпус с четвертью позади. Сильвия Казанова, пусть и не боролась за призовые места, сумела обеспечить своему подопечному четвертое место, при отставании от предшественника в пять корпусов. Замыкал пятерку сильнейших Коминол, расположившийся еще на три корпуса далее.

Photo Giancarlo Cattaneo/AP/Press Association Images