Безоговорочная Победа Беррахри в Санкт-Морице

Уже традиционно для февраля жокеи и лошади со всего мира приезжают в известнейший швейцарский курорт для выступления на льду замерзшего озера Санкт-Мориц. Данное воскресенье завершало программу второго, из трех, соревновательных уик-эндов.

Одним из наиболее важных стартов дня стало Гран-При Longines, в заявке на которое оказались клички шести лошадей. Последним следовало преодолеть дистанцию в тысячу восемьсот метров в борьбе за призовые в размере пятнадцати тысяч швейцарских франков.

Старт вышел относительно спокойным, однако наибольшей резвостью на дебютном отрезке отличился ирландский скакун Беррахри, выступавший под руководством Дайверсона де Барроса. Начав с пятых ворот, данная парочка была вынуждена проявлять активность в борьбе за ведущие позиции. Наибольшее сопротивление высказывал «американец» Дхалам руководимый Миланом Затлукалом. Ему вторили французский Новембер Рэйн с Клеманом Льёру в седле и швейцарский Фиеста жокея Тима Берджина.

Секунд двадцать спустя, став победителем вышеописанного противостояния, Беррахри вышел в единоличные лидеры, начав потихоньку наращивать отрыв от преследователей. Последующие две четверти дистанции ощутимых перестановок не было – Беррахри вел гонку, вторым шел Дхалам, за ним пара Новембер Рэйна и Фиесты, а Вардак и Ренни Шторм плелись в хвосте без каких-либо шансов на победу.

Переломный момент традиционно наступил при выходе на финишную прямую. И без того отлично выступавший Беррахри еще больше увеличил темп и ушел вперед. Дхалам, порядком выдохшийся на снежном покрове, противодействовать ему не смог и стал сбавлять скорость, пропустив вперед пару Новембер Рэйна-Фиесты.

Беррахри, словно издеваясь, уходил все дальше и в скором времени завершил гонку в абсолютном одиночестве. Итоговое время победителя составило 1:55.88 минуты при отрыве в целых семь корпусов.

На второй позиции, выйдя победителем из собственной микродуэли, стал Новембер Рэйн, опередивший Фиесту на шею. Четвертая строчка, при отставании еще на два корпуса, досталась Дхаламу.

В противостоянии неудачников сильнее оказался Вардак, пришедшим к цели пятым при отставании еще на два с половиной корпуса.

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