Клинчер Удивляет в Киото

Забег Группы 2 на две тысячи двести метров стал одним из наиболее ожидаемых стартов этих выходных. Десять участников возрастом от четырех лет боролись за призовой фонд в размере около миллиона двухсот тысяч долларов США.

Старт соревнования вышел довольно плавным, и никто из состязавшихся не выражал особенного желания выкладываться на полную на столь ранних этапах. Постепенно прояснился и временный лидер, которым стал Крокосмия. В непосредственной близости скакали также Примера Азуль и Микки Рокет, сразу за которым расположился Аль-Айн. Последний, к слову, являлся одним из фаворитов забега наряду с Реем де Оро и Мозу Катчаном.

При приближении к отметке в один пройденный километр вплотную к тройке лидеров подтянулся Клинчер, который хоть и не был откровенным «андердогом», однако на высокие места предварительно не претендовал.

Уже ближе к окончанию второго поворота ведущая группа, в которую входило семь лошадей сразу, стала максимально плотной. Лучше остальных в сложившихся условиях сориентировались Крокосмия, Микки Рокет и Рей де Оро, которые составляли тройку временных лидеров.

А вот непосредственно вначале финишной прямой ярче всех проявил себя Мозу Катчан. Конь жокея Мирко Демуро сумел воспользоваться образовавшейся у перил пустотой, и неожиданно для остальных вышел в лидеры, с претензией на победу в забеге.

На миг показалось, что порядком уставшие преследователи увязнут в знавшем лучшие времена газоне местного ипподрома, но случилось прямо противоположное. Мозу Катчан стал тормозить, а тройка преследователей, ведущую роль в которой отыгрывал Клинчер, догнала лидера и сумела опередить его.

Несколькими секундами спустя Клинчер и руководивший им Юсуке Фуджиока пересекли финишную черту, оформив собственную победу. На преодоление пути им потребовалось 2:16.3 минуты.

На втором месте, уступив корпус, расположился Аль-Айн, на котором скакал Юга Кавада, а на третьей позиции гонку закончил Рей де Оро, руководимый Дарио Варгиу. Он был на шею дальше предшественника.

Мозу Катчан достиг цели лишь четвертым, проиграв всего нос, а замыкал пятерку Кенто О, бывший в двух корпусах позади.

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