Неожиданная Победа Флер д’Ипанемы в Санкт-Морице

Еще один интересный воскресный старт подарили собравшимся на берегах замерзшего швейцарского озера зрителям участники забега. Семь лошадей соревновались на дистанции в тысячу восемьсот метров за призовой фонд в размере десяти тысяч швейцарских франков.

Отличительной чертой отчетного забега по сравнению с другими стало то, что лошади не бросились вперед во весь опор сразу же после стартового сигнала.

Борьба, тем не менее, присутствовала и, по прошествии дебютных трех сотен метров, лидером забега оказался местный скакун Коминолс, на котором выступал Клеман Льёро. Последнему, впрочем, совершенно не приходилось скучать, ведь в непосредственной близости к нему расположилась французская Флер д’Ипанема, на которой скакала Наоми Хеллер.

Остальные пятеро участников, к удивлению собравшихся, старт «проспали» и находились на расстоянии двух корпусов от лидеров.

Плавное развитие событий показало, что других претендентов на победу не ожидается, а потому ведущему дуэту следовало просчитывать собственные действия наперед. В середине скакали Хидден Оазис и Перувиан Энджел, а в хвосте плелись Социопат и Мальт Тизер. Еще один участник, Моккафикс, получил повреждение в середине пути и был вынужден сойти с дистанции.

Во главе гонки борьба, напротив, лишь разгоралась. С выходом на финишную прямую, Коминолс концентрировал собственное внимание не столько на улучшении собственных позиций, сколько на противодействии Флер д’Ипанеме.

Именно данный подход справедливо будет назвать роковой ошибкой Льёро, который излишне сместился в сторону, оставив достаточно много места на внутреннем радиусе.

Хеллер, обладая солидным жокейским опытом, подобных ошибок не прощает, а потому уже несколькими секундами позже в забеге сменился лидер. До финиша оставалось две сотни метров.

Коминолс едва ли не зубами вгрызался в снежную поверхность озера, но догнать поймавшую кураж Флер д’Ипанема не представлялось возможным. В итоге, именно французская лошадь первой достигла финиша, управившись с поставленной задачей за 1:57.71 минуты.

Коминолс уступил ей корпус с четвертью, оформив за собой второе место. Замыкал тройку лучших Хидден Оазис, уступивший еще семь корпусов.

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