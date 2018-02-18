Нимрод Добывает Очередную Победу в Санкт-Морице

Заключительный день соревнований этого года на поверхности замерзшего озера в Санкт-Морице включал две наиболее интересные гонки, первой из которых стало местное Гран-при. Забег приходил на дистанцию в тысячу триста метров и предполагал призовой фонд в размере тридцати тысяч швейцарских франков.

Принимая во внимание привычный формат описываемых соревнований, двенадцать участников на старте можно считать большим количеством. Все они стартовали на максимальных скоростях, пытаясь занять место во главе гонки, откуда уже можно было бы развивать свой успех.

Учитывая общую суматоху, совершенно неудивительно, что в ведущей группе оказалось сразу четыре скакуна. В частности, роли «забойщиков» на себя примерили Амун, Нимрод, Джанглбугги и Беррахри. Именно последний, выступавший под руководством жокея Дейверсона де Барроса, был номинальным первым номером. Впрочем, ему не удалось создать для себя комфортного отрыва и его лидерство то и дело оспаривалось конкурентами.

Середину дистанции участники преодолели, не меняя собственного взаиморасположения. Лишь ближе к выходу из второго поворота Амун, выступавший в паре с жокеем Рене Печулеком, пытался атаковать по внешнему радиусу. Поначалу создавалось впечатление, что его начинание принесет свои плоды, но надолго запала немецкого скакуна не хватило, и Беррахри продолжал держаться за первую строчку.

Что же касается дуэта Нимрода и Пешо, то они в это время располагались у перил и поддерживали ритм ближайших соперников, наблюдая за развитием ситуации на противоположном краю. Стоило Беррахри лишь отвлечься на атаки Амуна и освободить немного места на внутреннем радиусе, как Нимрод резко увеличил скорость и пустился на обгон.

В его случае, затея оказалась успешной, и за полтора фурлонг до желаемой черты он уже был единоличным лидером. Несколькими секундами позже он уже пересекал финишную линию, зафиксировав победное время на отметке в 2:08.14 минуты. Беррахри, проиграв корпус, завершил забег вторым, тогда как на третьем месте, уступив еще два корпуса, удержался Амун. Джанглбугги оказался на половину корпуса далее, заняв четвертую строчку.

Photo: Giancarlo Cattaneo/AP/PA photowire service