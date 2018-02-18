Хидден Оазис Выстоял на Гран-при Rennbahn Berlin Hoppegarten

Еще одна занимательная гонка воскресенья, входящая в известный цикл забегов на льду замерзшего высокогорного озера, состоялась при полном аншлаге. В забеге протяженностью в тысячу шестьсот метров приняли участие восемь лошадей. Они боролись за довольно скромные призовые, общий размер которых составлял пятнадцать тысяч швейцарских франков.

В этот день было солнечно, но под копытами лежал хороший слой снега, что априори означало отсутствие излишне высоких скоростей. Все же, прошлогодние истории с падением и травмами лошадей еще живы в памяти.

Тем не менее, старт вышел довольно активным и с лучшей стороны себя проявили лошади, начинавшие со второй половины стартовых ворот. В частности, по прошествии первых двух сотен метров, на острие оказался триумвират в составе немецкого Пагино (шестые стартовые ворота), ирландского Хидден Оазиса (начинал с седьмых) и местного Ма Пти Фоли (четвертые ворота).

Постепенно лидерство перешло к Ма Пти Фоли, в седле которого расположился Клеман Льеро. Хидден Оазис Рене Пичулека и Пагино Астрид Вуллшлегер шли примерно в корпусе-полутора позади, расположившись по две стороны от первой лошади. Что же до остальных участников состязания, то они, сбившись в плотную группу, боролись скорее со снегом, чем с впереди идущими, и отставали на добрых три корпуса.

Развязка наступила относительно рано, еще при выходе из поворота. Ма Пти Фоли был вынужден уступить ведущую роль более ловким преследователям. Пагино атаковал по внешнему радиусу, в то время как Хидден Оазис решил попытать счастья у перил. Поначалу успех сопровождал обоих, но позиционное преимущество, все же, было у подопечного Пичулека, который и не преминул воспользоваться данным обстоятельством.

Борясь за победу до самой финишной линии, Хидден Оазис удержал необходимый для себя результат и окончил забег первым, управившись за 1:43.37 минуты. Пагино стал вторым, уступив всего полкорпуса. Замыкал тройку призеров Ма Пти Фоли, отставание которого от предшественника также не было большим и составило три четверти корпуса.

Photo: Giancarlo Cattaneo/AP/PA photowire service