Дандоннел Неожиданно Побеждает в Гонконге

Первоклассная гонка прошла в это воскресенье на ипподроме «Ша Тин» в Гонконге и собрала на стартовой линии восемь лошадей. Призовой фонд составил два с половиной миллиона местных долларов. Протяженность дистанции равнялась тысяче четыремстам метрам.

В качестве главных фаворитов перед стартом выступали Уа Мэй Френд, Джолли Баннер и Симпли Инвинсибл.

При безупречном состоянии беговой дорожки и хорошей погоде в целом, совершенно не было удивительным то, что лошади начали крайне активно. Лучше всех начальные двести метров удались у Мэджик Леджэнда, который вырвался на передовую, тогда как в полукорпусе-корпусе позади скакали Джолли Баннер и Дандоннел.

События развивались весьма стремительно и при входе в поворот на острие забега оказался уже Рэйсинг Супернова, компанию которому составляли Уа Мэй Френд и Мэджик Леджэнд. Впрочем, особых разрывов не наблюдалось, и участники шли относительно близко друг другу.

Сложившийся порядок вещей продержался довольно долго, и дальнейшее развитие событий последовало лишь тогда, когда до цели оставалось не более четырех сотен метров. К этому моменту на лидерство претендовало сразу четыре лошади, находящихся примерно на одном уровне – вышеупомянутая троица и немного отстающий от них Данндонелл.

Последний стал атаковать за двести метров до финиша и уже через пятьдесят метров вышел на первую позицию, оставляя Рэйсинг Супернову ни с чем. Единственным, кто попытался сопротивляться данной атаке стал Джолли Баннер, догонявший новоиспеченного лидера по внешнему радиусу.

Несмотря на все старания, ему так и не посчастливилось дотянуться до Дандоннелла, запасов сил которого хватило для оформления победного результата. Итоговое время гонки составило 1:21.06 минуты.

Джолли Баннер остался на втором месте, уступив победителю всего шею. На третьей строчке итогового протокола очутился Буминг Делайт, которому также удался хороший финишный спурт. Его отставание от предшественника составило корпус с четвертью.

На четвертой позиции расположился Симпли Инвинсибл, оказавший на три четверти корпуса далее, а замыкал пятерку лучших Романтик Тач, проигравший еще несколько сантиметров.

Photo: Lajos-Eric Balogh/DPA/PA Images