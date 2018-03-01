Спокойная Победа Зийяда в Дубаи

Вечер четверга подарил посетителям ипподрома «Мейдан» в ОАЭ ряд интересных скачек, в числе которых оказалась и отчетная, относящаяся к Группе 1. На старт дистанции в две тысячи метров вышло двенадцать участников, на которых ожидал призовой фонд в размере девяноста тысяч долларов США.

Старт забега вышел относительно спокойным и через неполных двести метров пути появился первый промежуточный лидер. Ним стал единственным представитель Британии Лахиб, руководство которым поручили Анасу Аль-Сияби. Тут же сформировалась и группа преследования, в которую вошли Пэддис Дэй, Шейк Рок и Зийяд. В их седлах расположились, в порядке упоминания, Патрик Доббс, Антонио Фресу и Ричард Маллен.

Остальные участники находились от них самое близкое в полутора корпусе и поддерживали тот же ритм, что однозначно оставляло всю борьбу на последующие отрезки пути.

На протяжении большей части времени существенных перестановок не наблюдалось. Разве что Барнамай жокея Джима Кроули и Аф Аль-Сайанйле с Сэмом Хитчкоттом в седле подтянулись ближе к лидерам.

Квинтэссенция наступила во второй половине завершающего поворота, когда все лошади резко взвинтили темп и смешались в попытках выйти в единоличные лидеры. Лучше остальных в сложившейся суматохе сориентировался Зийяд, сумевший выскочить вперед недалеко от перил.

Несколькими секундами позже за ним устремились Пээдис Дэй и Барнамай, которые, скорее, боролись за вторую строчку. Лидерство Зийяда уже можно было назвать неоспоримым фактом и открытым вопросом оставалось лишь победное время, а также принадлежность последующих мест.

Зийяд пересек финишную черту в полном одиночестве, остановив секундомер на отметке в 02:15.54 минуты. Барнамай все же сумел выйти победителем из крайне непростой очной дуэли с Пэддис Дэй и завершил гонку на втором месте, уступив победителю две целых и три четверти корпуса. Еще на корпус далее был Пэддис Дэй.

Четвертое место закрепил за собой Аф Аль-Сайанйле, отстав еще на два корпуса. Замыкать пятерку выпало Шейк Року, находившемуся на корпус с четвертью далее.