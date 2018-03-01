Пара Заман-Бьюик Вне Конкуренции на Meydan Classic

Еще одна интересная гонка состоявшаяся вечером четверга на ипподроме «Мейдан» в Дубаи привлекла сразу четырнадцать участников. Помимо престижности самой гонки, на которую ежегодно собираются лучшие жокеи и отличные лошади со всего мира, важную роль отыгрывали и призовые, размер которых составлял сто пятьдесят тысяч долларов. Длина дистанции составляла, соответственно названию, классические тысячу шестьсот метров.

Наиболее расторопным в дебютной части пути оказался конь Пикчер Ноу Саунд, управление которым было доверено Сэму Хитчкотту. Вслед за ним, не отпуская свежеиспеченного лидера далеко, увязались Рэйсинг Кантри Джеральда Мосса и Заман Уильяма Бьюика. К этой веселой компании присоединился и Эль Шапо с Люком Моррисом верхом.

Что же касается остальных участников гонки, то они сбились в плотную группу и отставали от впереди идущих уже на несколько корпусов, а потому не составляли даже потенциальной опасности для лидеров, если не принимать во внимание форс-мажоры, которые случается крайне редко.

В отличие от большинства гонок, когда судьба первого-второго мест разыгрывается при выходе из поворота, в отчетном старте интрига держалась практически до конца. Лишь за два фурлонга до финиша Пикчер Ноу Саунд не выдержал неизменного высокого темпа и стал замедляться, пропустив вперед себя большинство участников.

Главенствующую роль перебрал на себя Рэйсинг Кантри, с которым пытался соперничать Эль Шапо. Увлеченная собственной борьбой, данная парочка пропустила плавное подключение Замана, который без особых проблем обогнал их на отметке в полтора фурлонга до финиша.

Все, что оставалось сделать подопечному Бьюика, это довести дело до логичной победы, что он с успехом и сделал. Итоговое время первого финишера составило 01:36.69 минуты при отрыве от ближайшего преследователя в полтора корпуса.

На второй позиции довольно неожиданно оказался Ваккад из США, выдавший потрясающее завершение. Уступив последнему три четверти корпуса, замыкал тройку призеров Фрискейп, чье ускорение на заключительной прямой также заслуживает комплиментов.

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