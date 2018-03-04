Гошоук Победил во Второй Гонке Серии Arabian Triple Crown

Воскресная гонка, ставшая пятой в программе дня на ипподроме Абу-Даби, относилась к Группе 2 и располагала призовым фондом в три тысяч местных дирхам. Четырнадцати участникам, попавшим в стартовую заявку, предстояло преодолеть путь протяженностью в две тысячи двести метров.

Общее количество соревнующихся обязывало их быть максимально активными на старте дистанции, чтобы совершенно не растерять свои шансы на победу. Лучше всех в данном аспекте проявил себя французский скакун Риям жокея Анаса Аль-Сияби, который выжал максимум пользы из собственных первых стартовых ворот. Вторил ему местный Аф Аль-Байрак, управление которым было поручено Сильвестру де Соузе. Начав со вторых ворот, данная парочка мгновенно «приклеилась» к лидеру и не дала тому уйти слишком далеко.

Остальные участники постепенно разбились на две группы. В первой, общим составом в семь голов, скакал Гошоук, выращенный в США. Данная компания не давала свежеиспеченным лидерам уйти в серьезный отрыв, тем самым оставляя себе шансы побороться за победный результат.

Вторая группа преследователей, состоящая из пяти лошадей, постепенно отставала, совершенно потеряв всякие шансы на первое, или приближенные к нему, место.

К моменту выхода из завершающего поворота на финишную прямую дуэт Рияма и Аф Аль-Байрака продолжал уверенно вести в гонке и не давал ни малейшей причины для сомнений в собственном потенциале.

Безусловно, не могло обойтись и без финального штурма, который спутал ведущему дуэту все карты. Эляа, Низора и Рахал атаковали лидера с разных сторон. Тот, не имея другого выбора, пытался перекрывать зоны, дабы не допустить обгона. Тем же занимался и подопечный де Соузы. Стараясь изо всех сил, жокеи «забойщиков» не сумели помешать прорыву Гошоука, выскочившего посередине и взявшего приличную скорость.

Финишный спурт получился крайне зрелищным и оправдал возложенные на данную гонку надежды. Было очевидно, что легкой победы Гошоуку ожидать не стоит, но в его пользу говорил запас свежести.

Именно последний и стал залогом победы коня Хары, который пришел к финишу за 02:32.30 минуты. Уступив ему половину корпуса, вторым стал Риям. Тройку, проиграв еще голову, замкнул Аф Аль-Байрак.

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