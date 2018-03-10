Хоукбилл – Первый на Dubai City of Gold

Заключительная гонка субботы на ипподроме «Мейдан» в Дубаи относилась к Группе 2 и порадовала собравшихся зрителей своим непредсказуемым развитием. Тринадцати участникам, один из которых сошел с дистанции, предстояло как можно скорее преодолеть путь в две тысячи четыреста десять метров для участия в распределении призового фонда, общий размер которого составил четверть миллиона долларов.

В числе основных фаворитов назывались Бест Солюшн, Фротиерсмэн, Хоукбилл, а также Колд ту зе Бар. А потому неудивительно, что именно Фронтиерсмэн, руководимый Джеймсом Дойлом, сумел первым протолкаться через скопление лошадей и вырваться на первую позицию.

Впрочем, в одиночное плавание ему уйти не дали, деть практически мгновенно в погоню устремились Ерншоу и Янсзоон. Остальные участники также не растерялись и пошли по дистанции сплоченной группой, уступая первой лошади два-три корпуса.

Сложившееся взаиморасположение участников продержалось на обоих поворотах, равно как и на промежуточной прямой. Фронтиерсмэн уверенно держался на острие, не давая преследователям ни малейшего шанса на обгон.

Отдельно следует упомянуть о Колд ту зе Барt, который начал гонку на внешнем радиусе и пытался было прорываться вперед вдалеке от перил. Несмотря на все его старания, компактность и насыщенность общей группы не позволила ему выйти на первые роли. Лишь в самом конце он сумел продраться на четвертую строчку, но говорить о приемлемом результату для его команды не приходится.

Что же касается первопроходцев, то здесь кардинальные изменения наступили за три фурлонга до финиша. Ерншоу и Янсзоон выдохлись и стали пропускать других участников вперед. Наиболее опасным из последних ожидаемо оказался Хоукбилл, до того времени шедший в середине общей группы. Он постепенно нагнал лидера и за полтора фурлонга до завершения вышел на первую позицию.

Фронтиерсмэн, к чести своей, продолжал бороться за победу до последнего и не отпускал Хоукбилла далеко вперед. Одновременно с этим, данной парочке удалось оторваться от других участников и завершить забег в компании друг друга.

Хоукбилл сохранил за собой первую позицию, уложившись в 2:26.85 минуты. Фронтиерсмэн стал вторым, проиграв тому голову. Замкнул тройку лучших отставший на пять корпусов Голд Стар, которому также удалось хорошее ускорение в завершающей стадии.

Photo: Julian Herbert/PA Archive/PA Images