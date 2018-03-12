Роман Россо Вырывает Победу на Гран-при Латинской Америки

Отчетное состязание является отнюдь незаурядной встречей и вполне заслуженно привлекает к себе внимание всего континента, равно как и многих стран близкого и дальнего зарубежья. Сама гонка, проводящаяся с тысяча девятьсот восемьдесят первого года, относится к Группе 1. В две тысячи восемнадцатом забег вернулся на арену, где вся эта история и начиналась – ипподром Мароньяса в Уругвае.

Двенадцати участникам, собравшимся на старте, вменялось в задачу преодоление дистанции в две тысячи метров. Лучшие же из них получали право поучаствовать в распределении призовых, общий размер которых превышал восемьсот тысяч долларов США.

Высокий градус интриги был ощутим в воздухе еще до старта, а потому никого не удивили высокие начальные скорости, равно как и быстро оформившееся лидерство Фитцджеральда из Бразилии, в седле которого расположился Луис Касерес. Примерно корпус на отметке в четыреста метров уступал ему перуанский Барбон, руководимый Карлосом Трухильйо, а замыкал свежеиспеченную тройку лидеров Роман Россо, прибывший из Аргентины, на котором скакал Уилсон Морейра. Отставание последнего от предшественника было небольшим – порядка трех четвертей корпуса.

Вдохновленный начальным успехом, Фитцджеральд попытался было оторваться от преследователей, и на первых порах немало преуспел, сумев нарастить разрыв до пяти корпусов. Впрочем, вскоре после преодоления отметки в восемь сотен метров, Барбону и Роману Россо удалось восстановить статус-кво, подтянув за собой и остальных лошадей.

Барбон не остановился на достигнутом и еще до выхода из второго поворота оказался на острие гонки. На финишной прямой, участники рассыпались по всей ширине скаковой дорожки, освобождая друг для друга немало зон.

Еще некоторое время тройка лидеров держалась вместе, но постепенно Фитцджеральд отошел на вторые роли, пропустив вперед себя бразильского скакуна Леао ду Прату.

Что же до Барбона, то ему для победы не хватило совсем немного, ведь перед самым финишем Роман Россо опередил его, вырвав победу при итоговом времени в 2:02.05 минуты. Вторым, сумев добиться своего, стал Леао ду Прату, уступивший победителю три четверти корпуса. Замыкал тройку Барбон, находившийся еще на полкорпуса дальше.

Photo: Steven Paston/PA Wire/PA Images