Легкая Победа Эс Аджиба в Эль-Айне

Отчетная гонка вызвала немалый ажиотаж среди поклонников лошадиных скачек в Эмиратах, свидетельством чему и большое количество участников – на старт вышло сразу четырнадцать участников, боровшихся за призовой фонд в сто тысяч дирхам. Протяженность пути на ипподроме Эль-Айна составляла тысячу восемьсот метров.

Старт забега выдался суматошным из-за возникшей неразберихи между участниками, каждый их которых стремился оказаться на острие. Наиболее успешным в собственных стремлениях оказался Мушаириб, выступавший под руководством Джеральда Авранча. Почти на одном уровне с ним скакал Баариз жокея Хесуса Розалеса, а чуть поодаль расположились Джаб Яхуд с Ричардом Малленом в седле и Эс Аджиб, на котором выступал Сэм Хитчкотт.

Остальные участники состязания сформировали общую группу и следовали за лидерами на некотором отдалении. К середине пути особых изменений в диспозиции лошадей не наблюдалось и публика на трибунах с волнением ожидала развития событий при выходе на финишную прямую.

Их чаяниям суждено было сбыться, ведь Баариз ощутимо замедлился, растеряв былой запас свежести. Не следовало быть провидцем, чтобы предвидеть активизацию его конкурентов, которая последовала незамедлительно.

Мушаириб, тем временем, попытался оторваться, но был настигнут Джаб Яхудом, с которым и повел очную борьбу за первую строчку. Оба участника данного дуэта были застигнуты врасплох стремительным прорывом Эс Аджиба, который обошел их по внешнему радиусу и моментально убежал вперед, чем, по сути, гарантировал себе победу.

Несколькими секундами позже он пересек финишную черту, зафиксировав на секундомере победное время в 02:06.69 минуты. Преимущество над ближайшим преследователем составило шесть корпусов.

После утомляющей борьбы, на второй позиции очутился Джаб Яхуд, который буквально на половину корпуса опередил Мушаириба. Еще на корпус с четвертью от последнего отстал Сафин Аль-Риф жокея Фернандо Хары. Данной парочке также удался хороший финишный спурт, но они слишком поздно избавились от опеки основной группы. Замыкать пятерку сильнейших выпало Аф Мотагатресу, находившемуся еще на восемь с половиной корпусов дальше.

Photo: Stephen Pond/EMPICS Sport