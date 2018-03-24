Уинкс технично победил на George Ryder Stakes

Одна из первых скачек дня, из числа состоявшихся сегодня на ипподроме «Роузхилл Гарденс» в Австралии, относилась к Группе 1 и собрала на стартовой отметке шестерых участников. Перед ними простиралась дистанция общей протяженностью в семь с половиной фурлонгов. Победитель же был в праве рассчитывать на призовые размером свыше полумиллиона долларов.

Учитывая на удивление низкий ажиотаж вокруг старта, шесть присутствующих лошадей можно было разделить на две условные группы, соответственно с их шансами на победу. Крэк Ми Ап, Инвинсибл Джем и Клиарли Инносент были на хорошем счету, но особых надежд на них никто не возлагал. В то же время, было весьма интересно понаблюдать за выступлениями Кементари, Уинкса и Хэппи Клэппера.

Старт вышел активным, и тройка сильнейших участников довольно быстро выдвинулась вперед, сумев оформить определенный отрыв уже к моменту вхождения в поворот. На острие оказался именно Хэппи Клэппер, за которым скакал Уинкс. Кементари, непродолжительное время поборовшись за третье промежуточное место, сумел оторваться от «опекуна» и присоединился к лидирующему дуэту.

В середине пути, Блэйк Шинн, управлявший Хэппи Клэппером, пошел на риск, попытавшись оторваться от преследователей. Потратив немало сил, он не сумел достичь хоть сколь-нибудь значимого улучшения для себя.

Последствия столь опрометчивого поступка не заставили себя ждать. За три фурлонга до финиша Уинкс, в седле которого на этот раз оказался опытный Хью Боумен, вырвался на внешний радиус и стал потихоньку продвигаться вперед, постепенно обгоняя лидирующего скакуна.

В это же время попытать счастья решил и Брентон Авдулла, выступавший на Кементари. Данная парочка набрала хороший ход возле перил и заставила Хэппи Кэппера бороться на двух «фронтах» одновременно.

Как результат, Уинкс сумел закрепить за собой первое место, финишировав за 1:31.48 минуты. Его преимущество над ближайшим из преследователей, Хэппи Кэпером, составило три четверти корпуса. Аналогична дистанция разделила и второе с третьим места. «Бронзу» себе в актив записал Кементари, выигравший у позади идущих лошадей три корпуса.

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