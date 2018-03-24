Эстиджаб одержал волевую победу в Австралии

Одна из наиболее интересных скачек года в Австралии состоялась в эту субботу на ипподроме «Роузхилл Гарден». Забег для двухлетних лошадей традиционно собирает множество будущих звезд хлеста и подковы, даруя невероятное зрелище присутствующим зрителям и любителям данного вида состязаний.

На гонку протяженностью в шесть фурлонгов, относящуюся к Группе 1, было заявлено сразу шестнадцать лошадей. Это не вызывает удивлений, если учесть, что один лишь победитель получал свыше миллиона шестисот тысяч долларов США.

Еще до старта состязания, главным фаворитом называли Санлайта, выступавшего под руководством Люка Карри. Хорошими шансами, по мнению экспертов, располагали также Сибрук, Угуд и Эстиджаб.

Стартовая активность была вполне ожидаемой и легко объяснялась общим количеством соревнующихся, каждый из которых стремился занять место во главе и максимально помешать другим. После непродолжительной возни, на передовую позицию сумел выйти Сэндбар, в седле которого расположился Кристиан Рейт. У него практически моментально возникла «свита», в которую вошли Санлайт, Сибрук, Угуд и Эстиджаб, а также Уриттен Бай.

Следует отметить, что вопреки вышеупомянутому делению на лидеров и всех остальных, любые попытки категоризации были лишь условными, ведь скорости на сравнительно короткой дистанции были весьма высокими и лошади шли довольно плотной группой, не позволяя никому из участников уйти в отрыв.

Преодолев поворот, кони рассыпались по всей ширине беговой дорожки. Сложилось ощущение, будто кто-то неведомый спустил ранее сдерживающую их пружину, позволив жокеям еще сильнее разогнать своих четвероногих напарников.

Сэндбар довольно скоро был обогнан Угудом, руководство которым доверили Заку Партону. Сразу за ним скакала пара Санлайта и Уриттен Бая, которым еще самую малость уступал Эстиджаб.

Именно последний, неся на своей спине Брентона Авдуллу, атаковал по внешнему радиусу, находясь в одиночестве. Отсутствие активного сопротивления сыграло данному дуэту на руку и в скором времени они уже поравнялись с лидером.

Угуд отдал немало сил и уже ничего не мог противопоставить напору Эстиджаба, вырвавшего на заключительных метрах дистанции победу при итоговом времени в 1:12.01 минуты. Отставание ставшего вторым Угуда составило всего лишь голову. Еще на корпус с четвертью позади был Санлайт.

Photo Patrick van Katwijk/DPA/PA Images