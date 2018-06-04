Мозу Аскот неожиданно победил на Yasuda Kinen

Отчетная гонка, относящаяся в Группе 1, манила участников, как престижным титулом, так и солидными призовыми, почти достигавшими двести пятнадцать миллионов иен. Как результат, на старте оказалось шестнадцать лошадей. В качестве записных фаворитов выступали Суаве Ричард, Сангрэйзер и Персиан Найт. Протяженность дистанции составляла тысячу шестьсот метров.

После небольшой неразберихи на стартовом отрезке, во главу забега вышел Уин Гагнант, а в двух корпусах позади разместился ближайший из его преследователей – Рейне Минору. Также, в число ближайших преследователей вошли Кэмпбелл Джуниор и Аэролит, шедшие с Рейне Минору практически в одну линию.

Ситуация оставалась без изменений довольно долгое время, продержавшись в таком виде практически до выхода на финишную прямую.

Уин Гагнант продолжал удерживать свое лидерство в начале заключительного отрезка, но его будущее в рамках отчетного события уже не казалось столь оптимистичным. Другие участники разбежались веретеном по всей ширине дорожки и активно наращивали скорость, подбираясь все ближе к лидеру.

Аэролит, шедший в непосредственной близости к нему, постепенно, пусть и отдав для этого немало сил, сумел поравняться с Уин Гагнантом и, еще несколькими секундами позже, выйти вперед. В это же время, на абсолютно противоположном краю набирал обороты Сатоно Арес. Казалось, что именно последнему посчастливиться обогнать конкурентов в борьбе за первую строчку. На деле же, сложилось несколько иначе.

Мозу Аскот и Суаве Ричард, также скакавшие неподалеку от перил, резко выдвинулись вперед и стали вполне серьезно угрожать первенству Аэролита. Уже перед самой финишной прямой Мозу Аскоту удалось выдвинуться на пол морды вперед и вырвать победный для себя результат.

Итоговое время первой лошади составило 1:31.3 минуты при преимуществе над вторым финишером, коим стал Аэролит, в шею. На третьем месте очутился Суаве Ричард, расположившийся еще на три четверти корпуса далее. Четвертым достиг цели Сатоно Арес, уступивший предшественнику половину корпуса, а замыкал пятерку Сангрэйзер, находившийся на шею далее.