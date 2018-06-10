Перед стартом субботнего забега Belmont Stakes главным вопросом дня оставалось выступление Джастифая, сумевшего выйти победителем на двух предыдущих этапах классической американской «Тройной короны».

На старт дистанции в полторы мили на ипподроме Элмонта, штат Нью-Йорк, вышло десять лошадей, боровшихся за призовые общим размером в полтора миллиона долларов.

Старт вышел крайне активным и сразу четыре лошади, словно отрепетировав, рванули вперед, идя параллельными курсами. Некоторое время они шли на одном уровне, но, постепенно, вперед сумел выдвинуться именно Джастифай, нашедший свое место возле перил.

Впрочем, его лидерство не превышало корпуса, так как преследователи всерьез вознамерились не давать ему спуску и пытались остановить победное шествие сына знаменитого Скэт Дэдди. Впрочем, управлявшему ним жокею Майку Смиту также было что доказывать – забегая наперед, заметим, что он, в свои пятьдесят два, стал старейшим в истории жокеем, выигрывавшим «Тройную корону».

Тем временем, участники забега, сохраняя все тот же безумный ритм, прошли поворот, и вышли на прямой отрезок. Ближе всего к лидеру расположились Ресторинг Хоуп и Бравазо. Одновременно, хороший ход на внешнем радиусе набрал Ноубл Инди, пытавшийся обойти предшественников.

Уже при входе на второй поворот неожиданно вперед продвинулся Винно Россо, выступавший под руководством Джона Веласкеса. Именно он вышел на промежуточное второе место и стал серьезно угрожать Джастифаю.

Уже при прохождении кривой вперед, вдоль перил, прокрался Гронковски жокея Хосе Ортиса. Ему, в результате непростой борьбы, удалось вырваться на второе место и выйти на финишную прямую с отставанием в полтора корпуса от лидера.

Несмотря на все старания догоняющих, к которым присоединился и Хофбург с Ирадом Ортисом в седле, Джастифай безо всяких проблем достиг финишной прямой и победил, уложившись в 2:28.18 минуты. Его преимущество над Гронковски, финишировавшим вторым, составило корпус и три четверти. Третьим цели достиг Хофбург, находившийся еще на один корпус и три четверти далее. Винно Россо стал лишь четвертым, уступив дополнительную шею, а замкнул пятерку Тенфолд, бывший в более чем трех корпусах позади.