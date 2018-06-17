Лоран Удержала Победу на Шантийи

Ипподром Шантийи вновь привлек к себе внимание мировой элиты лошадиных скачек, ведь здесь стартовал один из наиболее престижных забегов Франции – Prix de Diane. Гонка на дистанции в две тысячи сто метров проводится с тысяча восемьсот сорок третьего года и является одной из старейших действующих в мире. Она предназначена исключительно для кобыл трехлетнего возраста.

Старт скачки вышел относительно ровным – участницы собрались в одну группу и шли сплоченно, не давая никому из своего числа уйти в отрыв. На передовой образовался своего рода триумвират в составе Лоран, Хэппили, а также Луминэйт.

Именно последняя, входя в дебютный поворот, выдвинулась вперед, единолично заняв временное первое место. Патрик Джозеф МакДональд, находившийся в седле Лоран, решил не опережать события и придержал свою подопечную, оказавшись на втором месте, тогда как Хэппили, управляемая Райаном Муром, оказалась у него за спиной, ведя общую группу.

Уже при выходе из виража к дуэту лидеров присоединилась Кастельяр, чью уздечку в руках сжимал Оливье Песлье. Впрочем, подобный маневр не принес особых дивидендов, ведь при выходе на финишную прямую Луминэйт жокея Фрэнки Деттори и Лоран перекрыли соперницам все пути прохода, решив определить лучшую между собой.

Не имея другого выхода, сразу шесть их соперниц бросились на обгон по внешнему радиусу. Параллельно с этим, Лоран сумела ускориться и вышла вперед, обладая минимальным преимуществом над конкурентками.

За сто пятьдесят метров до финиша рывок отчаяния исполнила Хэппили, но это не помогло ей достичь успеха – ведущие лошади даже не думали сбавлять хода.

В конце концов, Лоран сумела «дотянуть» до финиша и первой пересекла заветную черту, остановив секундомер на отметке в 2:06.11 минуты. На втором месте, уступив лишь шею, оказалась Мусис Амика. Замыкать тройку лучших выпало Омерик, которая находилась еще на нос дальше. Четвертое и пятое места заняли Хэппили и Уиз Ю.