Эксидентал Эджент Победил на Queen Anne Stakes

На старте забега Группы 1 дистанцией в милю ровно оказалось сразу пятнадцать лошадей возрастом не менее четырех лет. В качестве главного фаворита ходил французский скакун Реколетос, с которым вполне способны были соперничать «британец» Лайтнин Спир и «японец» Йошида.

Тем не менее, наилучший старт выдался у еще одного скакуна – Дювиля, прибывшего из Ирландии. Именно он, после непродолжительного очного противостояния с конкурентами, вырвался вперед, увлекая за собой Бенбатля, который вскоре обосновался на втором промежуточном месте.

Остальные участники сбились в плотную группу и шли в непосредственной близости, не давая дуэту «забойщиков» уйти в отрыв. Постепенно свою позицию улучшал и Эксидентал Эджент, руководство которым в этот день было доверено Чарльзу Бишопу.

Еще более активным был Рододендрон жокея Райана Мура, сумевший пробиться на третью временную позицию и занятно попортивший нервы впереди идущим конкурентам. Более того, с выходом на финишную прямую он стал весьма серьезно угрожать их преимуществу и, будь перед ним несколько больше свободного места, вполне мог обогнать лидеров и выйти на первую позицию.

Одновременно, на Рододендрона производилось давление сзади, где каждый из участников пытался найти свое место под солнцем. Тем не менее, пара в составе Дювиля и Бенбатля продолжала держаться за первую строчку изо всех сил и, по сути, уступила лишь на последнем фурлонге, когда Эксидентал Эджент сумел обогнать их и первым пересечь финишную линию, обладая преимуществом в половину корпуса. Время победителя составило 1:38.85 минуты.

На втором месте, также хорошо проявив себя на завершающем этапе, расположился французский скакун Лорд Глиттерс, выступавший с жокеем Джейми Спэнсером в седле. Третьим, отстав еще на шею, был Лайтнин Спир, верхом на котором выступал Ойзин Мерфи.

Также хорошо вписался в лидирующую группу Сенчури Дрим Уильяма Бьюика, уступивший предшественнику всего нос и завоевавший четвертое место. Замыкал пятерку лучших, находясь на полкорпуса далее, Йошида, жокея Хосе Ортиза.