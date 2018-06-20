Потрясающий Финиш Приносит Поетс Уорду Победу

Неделя королевских скачек на знаменитом ипподроме «Аскот» продолжает набирать обороты. Одним из наиболее интересных пунктов сегодняшней программы стали скачки в честь Принца Уэльского, предполагающие участие лошадей возрастом от четырех лет. Семи участникам, оказавшимся на старте, предстояло преодолеть дистанцию в милю и два фурлонга.

Начальный этап себе в актив смог занести Эминент жокея Ойзина Мерфи, сумевший в кратчайшие сроки оказаться на острие. Вторил ему Ройал Юлиус, в седле которого расположился Джеральд Мосс. Третьим в их компании, отставая самую малость, оказался Хоукбилл, несущий на себе именитого Уильяма Бьюика. Что касается других участников, то они шли неподалеку, не уступая ведущему трио более двух-двух с половиной корпусов.

Первыми активные действия для улучшения собственного положения стали предпринимать Крексмэн и руководивший им Фрэнки Деттори. Находясь ровно в середине, они понемногу начинали давить на скачущих впереди соперников, попеременно пытаясь обогнать тех с разных сторон.

Со временем это стало приносить свои плоды и Крексмэну удалось продвинуть сперва на третью, а позже и на вторую позицию. Впрочем, насладиться данным успехом ему не удалось, ибо при выходе на финишную прямую он сам стал целью многочисленных атак соперников, и о добытом преимуществе очень быстро пришлось говорить в прошлом времени.

Игнорируя сложившиеся трудности, он все же вырвался на первое место, но только для того, чтобы увидеть, как его, у самых перил, обгоняет Поетс Уорд, который, казалось, имел неограниченный запас сил. Скакун Дойла прошел два заключительных фурлонга в гордом одиночестве, и пришел к финишу с отрывом от ближайшего преследователя в два с четвертью корпуса. Время, потребовавшееся Поетс Уорду для прохождения пути, составило 2:03.51 минуты.

Крексмэн достиг цели вторым, сумев оторваться от третьего финишера на восемь (!) корпусов. «Бронзовая» позиция была занята Хоукбиллом, тогда как на четвертом месте, уступив еще три четверти длинны, расположился Клиффс оф Мохэр. Замкнул пятерку Эминент.