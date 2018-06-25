Эктидаар – Первый на Commonwealth Stakes

Эктидаар одержал победу, показав безупречное выступление на Commonwealth Stakes.

Ирландский скакун Эктидаар и жокей Джим Кроули сумели опередить конкурентов в рамках первоклассной скачки, состоявшейся в пятницу на наиболее именитом ипподроме Англии – «Аскоте». Двадцати двум участникам, чей возраст составлял три года, следовало преодолеть дистанцию в шесть фурлонгов в борьбе за высочайшие почести и солидные призовые.

В качестве записных фаворитов перед стартом выступали Инвинсибл Арми с Джеймсом Дойлом в седле, Эквилатерал, руководимый Джеймсом МакДональдом, Имблэйзонд с небезызвестным Фрэнки Деттори, а также Эктидаар, выступавший под управлением Джима Кроули.

Впрочем, особые надежды ряда участников на успех были развеяны практически на старте, когда они, из-за общей суматохи, застряли в числе задних. Наиболее же расторопным оказался Гиду, быстро вырвавшийся в лидеры. В основной группе, находящейся непосредственно за ним, оказались сразу девять лошадей, наиболее из которых выделялись Имблэйзонд и Хэй Джоунси.

Одновременно, Эквилатерал и Сиу Нэйшн , на которых возлагались особые надежды, оказались оттерты назад и, забегая наперед, так и не смогли пробиться на ведущие позиции, с которых можно было бы атаковать.

За четыре фурлонга до конца вперед вырвался Имблэйзонд, сумевший в один момент создать себе преимущество в корпус. Впрочем, его господство не было долгим, и совсем скоро он подвергся атакам с обеих сторон.

По внешней стороне прорывался Хэй Джоунси, сопровождаемый Сэндсом оф Мали жокея Пола Ханагана. Вдоль перил, в свою очередь, продвигался Стоун оф Дестини, в седле которого сидел Ойзин Мерфи. Помимо них, скорость стремительно набирал и Эктидаар, находящийся, впрочем, в корпусе за лидером.

В момент, когда до финиша оставалось около фурлонга, Кроули повел своего подопечного на штурм через образовавшуюся перед ними проплешину и преуспел в своем начинании, быстро выйдя в лидеры.

Завершающие метры пути прошли в неустанной борьбе с Сэндсом оф Мали, который также изо всех сил стремился победить. Тем не менее, Эктидаару хватило запаса свежести дабы удержать за собой преимущество и первым достичь цели, уложившись в 01:12.12 минуты. Сэндс оф Мали оказался вторым, уступив половину корпуса. Третьим к финишу пришел Имблэйзонд, отставший еще на корпус.