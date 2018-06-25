Захватывающий Финиш Альфы Центаури Дарит Ей Первое Место

Альфа Центаури поражает английскую публику, добывая беспрецедентную победу в забеге Coronation Stakes.

Первоклассная гонка для трехлетних кобыл на дистанцию в милю стала настоящим украшением пятничной программы не только благодаря своей знаменитой истории, но и прекрасному выступлению участниц.

В стартовой заявке нашлось место кличкам двенадцати участниц, сильнейшими из которых перед стартом аналитики считали Клемми, Трединг и Теппал с Альфа Центаури. Тем не менее, на стартовом отрезке, выдержав давление со стороны соперниц, лучше всех себя проявила Адорабл, вышедшая, в итоге, в лидеры. Вторила ей Верашиус, находившаяся на внешнем радиусе, а остальные участницы сформировали плотную общую группу.

Уже к середине пути становилось очевидным, что Адорабл не удержит инициативу в своих руках, ведь сзади заметно наседали преследовательницы. В их числе была и Альфа Центаури, руководство которой доверили Кольму О’Доногью.

За три фурлонга до финиша Альфа Центаури стала стремительно ускоряться и заставила лидера ошибаться. Воспользовавшись данным фактором, лошадь О’Доногью вышла вперед когда о заветной черты оставалось чуть более фурлонга.

Некоторое непродолжительное время Трединг пыталась навязать ей борьбу, но не сумела набрать ту же ошеломляющую скорость. Как результат, Альфа Центаури стала наращивать отрыв и оказалась недостижимой для преследовательниц, завершив забег на первом месте при итоговом времени в 1:35.89 минуты. Ее отрыв от ближайшей соперницы составил безумные шесть корпусов.

На втором месте оказалась Трединг, ведомая по дистанции Уильямом Бьюиком. Верашиус, на которой восседал Фрэнки Деттори, достигла цели третьей по счету, находясь еще на корпус и три четверти дальше.

Четвертую позицию зарезервировала для себя Биллесдон Брук, выступавшая в паре с жокеем Шоном Леви. Она уступила предшественнице еще корпус с четвертью. Замыкала пятерку сильнейших Клемми, руководимая Райаном Муром, отставшая еще на два с половиной корпуса.

Данная победа стала уже третьей для О`Доногью за последних две недели и первой на Аскоте. Что касается лошади, то это ее четвертая победа с первого мая прошлого года и две из которых, включая отчетную, пришлись на скачки Группы 1.