Удача Приносит Победу Мерчант Нэви

Австралийский конь Мерчант Нэви на волосок опередил Сити Лайта из Франции и добыл значимую победу в забеге Diamond Jubilee Stakes.

Еще один забег, относящийся к Группе 1 и Британской чемпионской серии, прошел в субботу на ипподроме «Аскот» в присутствии многочисленной публики и элиты британского общества. Участникам, чей возраст был не менее четырех лет, следовало преодолеть дистанцию в шесть фурлонгов в борьбе за солидные призовые, превышавшие полмиллиона фунтов.

Двенадцать лошадей, оказавшихся на старте, начали с места в карьер, что было вполне объяснимым явлением на фоне скоротечности данного забега. Последний, к слову, проводится с тысяча девятьсот семьдесят первого года.

Вопреки сложившейся традиции, на этот раз гонка не получила какого-либо более-менее четко выраженного лидера ни по прошествии одного, ни после двух фурлонгов. Лошади разбились на группы от одного до трех в каждой и шли примерно на одном уровне, не позволяя друг другу уйти в отрыв.

Постепенно, определенное преимущество для себя сумел создать прибывший из Соединенных Штатов Баунд фор Ноувер, выступавший в паре с жокеем Джоелем Розарио. Они воспользовались собственным положением по центру, где им, по занятному совпадению, никто не мешал, и первыми сделали условную заявку на победу.

Главным соперником ведущей лошади на тот момент являлся Спирит оф Вэйлор, также прибывший из-за океана. Он выступал под руководством Доннача О’Брайана. Еще немного уступал им Мерчант Нэви, делами которого заведовал Райан Мур.

За два фурлонга до завершения стремительный рывок вперед сделал Зе Тин Мэн, увлекший за собой Проджекшна. Как показала практика, данная инициатива была несвоевременной, ведь совсем скоро их обошел дуэт в составе Мерчанта Нэви и Сити Лайта. На последнем восседал Кристоф Сумильён.

Данная парочка лошадей шла вровень на протяжении всего заключительного фурлонга, и вопрос о победителе оставался открытым, в буквальном смысле слова, до момента достижения ими финишной черты. Так сложилось, что ритм Мерчант Нэви был более удачным и он сумел опередить конкурента на считанные миллиметры, чего, впрочем, было вполне достаточно для итоговой победы.

Итоговое время победителя составило 1:12.09 минуты. На третьем месте, уступив три четверти корпуса Сити Лайту, оказался Баунд фор Ноувер.