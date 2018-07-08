Роуринг Лайен – Лучший на Coral-Eclipse

Забег Группы 1, относящийся к Британской чемпионской серии, предполагал участие лошадей возрастом от трех лет, перед которыми лежала дистанция в милю и два фурлонга. Желающих бороться за призовой фонд, в размере более семисот тысяч фунтов, нашлось семеро.

Лучше остальных стартовый отрезок удался Хоукбиллу, делами которого в данном случае заведовал опытнейший Уильям Бьюик. Рядом с ним, одолев сопротивление других участников, оказался Форест Рэйнджер, в седле которого расположился Тони Хэмилтон. Главным «догонялой» был Сэксон Уориор, ведомый по дистанции Донначей О’Брайаном.

Четверо остальных участников отнюдь не отставали и не отпускали ведущую троицу более чем на корпус-два.

Подобное положение вещей сохранялось относительно долго – первых три четверти мили пути. При приближении к финишной прямой первые попытки к улучшению собственного положения предпринял прибывший из Ирландии Клиффс оф Мохер, верхом на котором скакал Сими Хэффернан. Неизвестно, стал ли он примером для остальных или же стратегия других участников просто совпала по времени, но практически в один момент большинство из них устремилось вперед, пытаясь поймать свой шанс.

Одним из немногих, сохраняющих холодную голову в сложившейся ситуации был именно Роуринг Лайен, не спешивший с ускорением. Когда изначальный запал основной группы несколько поутих, он начал набирать скорость и постепенно выдвинулся с пятого место на второе, идя по внешнему радиусу относительно выбившегося в лидеры Сэксон Уориора.

Постепенно данному дуэту удалось оторваться от преследователей и свести решение вопроса о победителе к личному противостоянию. Они шли на одном уровне практически до самого завершения, но в считанных метрах до финиша Роуринг Лайену посчастливилось вырваться вперед и победить в забеге, обладая преимуществом в шею. Его итоговое время составило 2:04.04 минуты. Сэксон Уориор, оставшийся со вторым местом, опередил финишировавшего третьим Клиффс оф Мохера на два с половиной корпуса. Четвертым цели достиг Хоукбилл, а пятым оказался Хэппили.