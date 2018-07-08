Волевая Победа Католик Боя в Нью-Йорке

Один из наиболее ожидаемых стартов этих выходных прошел в субботу на главном ипподроме Нью-Йорка. Забег Группы 1, предполагавший призовой фонд в миллион двести тысяч долларов, собрал на старте девять участников, возраст которых равнялся трем годам.

Стартовый сигнал еще не успел затихнуть, а Энелайз Ит уже вырвался в лидеры, на корпус опережая идущего вторым Католик Боя и еще на полтора – остальных участников. Уже при выходе в дебютный поворот основная группа подтянулась к лидерам, тогда как в авангарде также произошли перестановки. В частности, Католик Бой, безо всякого сопротивления со стороны Энелайз Ита, вышел в лидеры, теперь уже опережая ближайшего преследователя на корпус.

К середине пути преимущество Католик Боя возросло до двух корпусов, но уже ко второму повороту все вернулось на круги своя. Более того, за время преодоления кривой, его отрыв еще более сократился и не превышал половины корпуса в момент выхода на финишную прямую.

Энелайз Ит, ведомый по дистанции Хосе Ортизом, сумел обогнать впереди идущего конкурента и во весь опор поскакал к цели. Более того, позади приличный ход набрал прибывший из Ирландии Хантинг Хорн, не на шутку угрожающий уже второму месту Католик Боя.

Хавьера Кастельяно, находившегося в седле последнего, подобное положение вещей отнюдь не обрадовало, а потому он перешел к активным действиям. Оные заключались в выжимании максимума из своего подопечного, что, следует заметить, принесло свои плоды.

Католик Бой, словно обретя «второе дыхание», вернулся в борьбу за первую строчку и, в результате крайне напряженного противостояния, сумел вырваться вперед в считанных метрах до финиша.

Опередив Энелайз Ита на голову, Католик Бой победил в забеге, показав итоговое время в 1:59.28 минуты. Данный триумф стал пятым в восьми гонках на профессиональном уровне для данной лошади.

Энелайз Ит, оказавшийся вторым, опередил третьего финишера Хантинг Хорна на корпус и три четверти. Четвертая строчка оказалась за Чэннел Кэтом, а замыкал пятерку Кингстар.