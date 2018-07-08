Блестящий Финиш Атены Приносит Ей Победу на Belmont Oaks

Еще один забег Группы 1, прошедший в субботу в Нью-Йорке, был рассчитан на кобыл возрастом в три года. Последним предлагалось преодолеть дистанцию в милю с четвертью в борьбе за миллион долларов призовых.

Французская Ла Сигнаре, казалось, начала набирать скорость еще до старта – иначе ее мгновенный выход в лидеры после сольного прохода по центру сложно объяснить. Не обошлось и без преследовательниц – в мгновение ока у нее «на хвосте» оказались Сигнификант Форм и Тоинет, попеременно заменяющие одна другую на промежуточном втором месте.

К середине гонки изменений зафиксировано не было, и все участницы оставались на прежних местах. Ла Сигнаре уверенно лидировала, опережая ближайшую преследовательницу на два корпуса. Атена же, которая в будущем сыграет важную роль в развитии событий, напротив, замыкала кавалькаду.

При прохождении второго поворота, Атена подтянулась на шестое промежуточное место, но, по-прежнему, не отыгрывала особой роли, оставляя подобное право лидирующему трио.

Участницы последнего, словно сговорившись, прижались к перилам, пытаясь найти возможность обойти соперниц именно по внутреннему радиусу. Большая часть соревнующихся последовала их примеру, что, по сути, практически закрепило статус-кво.

Единственной, кто не вписывался в общую картину, была именно Атена. Райан Мур, находившийся в ее седле, решил не повторять неудачный опыт других участниц и повел свою подопечную на обгон по внешнему радиусу, который оставался абсолютно свободным.

Исходя из этого, скорое лидерство Атены не стало неожиданностью. Более того, ошарашенные конкурентки не сумели ничего противопоставить подобному напору, и были вынуждены наблюдать, как Атена увеличивает свое преимущество, составившее два с половиной корпуса на момент достижения финиша. Победное время равнялось 1:58.71 минуте.

На второй позиции, по итогам изнурительной борьбы, забег завершила Тевайиам жокея Джона Веласкеса, прибывшая из Франции. Она опередила свою соотечественницу Чиполату на шею, оставив ту на третьем месте. Четвертой цели достигла Сигнификант Форм, отставшая еще на нос, а замыкала пятерку сильнейших Майти Скарлетт.