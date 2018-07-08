Уэльтстар Удержал Преимущество в Немецком Дерби

Один из наиболее традиционных забегов Германии, прошедший в воскресенье в немецком Гамбурге, состоялся уже в сто сорок девятый раз. Заслужив, за долгие годы существования, статус гонки Группы 1, он привлек немало желающих поучаствовать. Желание последних подогревалось и призовым фондом, составившим шестьсот пятьдесят тысяч евро.

Старт пути в две тысячи четыреста метров для тринадцати собравшихся участников можно охарактеризовать как довольно спокойный. Впрочем, несмотря на умеренные скорости, без борьбы за лидерство не обошлось.

«Потолкавшись» на протяжении дебютного фурлонга, на первый план вышел Алденхам. Также весьма резко стартовал и Джимму, оказавшийся к данному моменту вторым. Также в непосредственной близости к ним оказались Свит Мэн и Сальве Дель Рио.

Что касается основной группы, в которой довольно неожиданно оказались и главные фавориты гонки, то она не дала ведущему квартету уйти в отрыв и постоянно держалась в опасной близости, угрожая каждую минуту уйти в атаку на позиции лидеров.

Последующие полторы тысячи метров не отметились ничем особым, а наиболее важные события стали развиваться уже при выходе на финишную прямую.

Аледнхам продолжал удерживать первенство, но за его спиной происходили необратимые перестановки. В первую очередь, на вторую-третью позиции вышли Сальве Дель Рио и Ройал Юмзайн, которые стали серьезно давить на лидера, не знающего, какую из сторон лучше закрывать для преследователей.

В это же время, из еще большей глубины свое наступление разворачивал дуэт в составе Уэльтстара и Дестино. В седле первого находился Одри де Врис, тогда как вторым управлял Мартин Зайдл.

Данной парочке удалось постепенно выйти на внешний радиус и спокойно нагнать группу лидеров. Когда до заветной черты оставалось около фурлонга, они развили свой успех, выйдя вперед и ведя борьбу за победу уже в очном противостоянии.

Уэльтстару удалось перехватить инициативу и он повел гонку за собой, тогда как Дестино, несмотря на все старания, так и не мог выйти с ним на один уровень. Данное положение вещей закончилось закономерной победой коня де Вриса, уложившегося в 2:32.44 минуты и опередившего второго финишера на шею. Третьим, уступив дополнительных полтора корпуса, цели достиг Ройал Юмзайн.