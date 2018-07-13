Безапелляционная Победа Альфа Центаури в Ньюмаркете

Забег Группы 1 для лошадей и кобыл, относящийся к Британской чемпионской серии, привлек внимание семи участниц. В результате отличного выступления в рамках «Королевского Аскота», Альфа Центаури считалась главной фавориткой на дистанции протяженностью в одну милю ровно.

Вопреки ожиданиям, Альфа Центаури, хоть и начала забег крайне активно, в лидеры не выбилась. Эту роль взяла на себя Клемми, носившая статус второй по потенциалу лошади данной гонки. Именно она, ведомая жокеем Райаном Муром, сумела выдержать давление соперниц на стартовом фурлонге и захватить лидерство в гонке.

В непосредственной близи к ней скакала подоспевшая Альфа Центаури, а практически на уровне с последней шла Алтын Орда, в седле которой расположился Фрэнки Деттори. Для большей мотивации, сзади на них оказывали давление Нялети и Арабиан Хоуп, которые не уступали предшественницам более корпуса.

Подобная конфигурация участниц продержалась довольно долго. Если классическим переломным моментом является выход на финишную прямую из поворота, то в данном случае «эпицентром» событий стало начало завершающего фурлонга.

Именно в тот момент, уже набравшая еще более высокую скорость Альфа Центаури, сумела сломить сопротивление Клемми и уйти в отрыв, который исключительно нарастал, достигая неописуемых размеров. Слабостью лошади Мура воспользовалась и Алтын Орда, также сумевшая пробиться вперед, но не сумевшая потягаться с лидером. Момент был упущен.

Альфа Центаури оформила победу, достигнув цели за 1:37.45 минуты при отрыве от второй лошади в четыре с половиною корпуса. Алтын Орда оформила для себя «серебряную» строчку, опередив, в свою очередь, Клемми на один корпус.

Последняя, несмотря на изначальные атаки преследовательниц, все же сумела отыскать «второе дыхание» и также уйти в отрыв, опередив финишировавшую четвертой Нялети на целых семь (!) корпусов. Аналогичная дистанция разделяла лошадь жокея Джо Фаннинга с Арабиан Хоуп, делам которой в этот вечер заведовал Джим Кроули. Трединг сумел удержаться на шестом месте, тогда как последней финиша достигла Опал Тиара.