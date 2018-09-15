Мур привел Ай Кэн Флая к шикарной победе

Еще одним интересным стартом на столичном ирландском ипподроме «Леопардстаун» в эту субботу стал забег Группы 2 для лошадей возрастом от трех лет. Побороться за призовой фонд размером в две сотни тысяч евро решило десять участников, тогда как еще один, а именно Псайкоделик Фанк, отказался ввиду неподходящей почвы.

Наиболее резвым в дебютной части оказался Кения, в седле которого находился Сими Хеффернан. Подле него практически моментально оказался Маршалл Дженнингс, а еще в нескольких шагах позади скакали Мэйкинг Лайт и Пинчек. Что касается Ай Кэн Флая, ведомого Райаном Муром, то он, напротив, никоим образом не подтверждал своего статуса фаворита. Забегая наперед, заметим, что к середине пути он и вовсе был замыкающим, заставляя своих поклонников хвататься за сердце.

Кения, тем временем, продолжал свой успешный ход и к отметке в половину мили выходил в статусе безусловного фаворита, опережая ближайшего из преследователей более чем на корпус. За второе место вели упорную борьбу Маршалл Дженнингс и Пинчек.

Однако наиболее интересные события, все же, последовали после. Так, уже во второй части поворота, Ай Кэн Флай стал резко набирать в скорости и обгонял одного соперника за другим. Это привело к тому, что на финишную прямую он вышел уже в статусе одного из фаворитов забега. Подтвердить подобные притязания коню Мура удалось достаточно скоро – за два фурлонга до завершения он уже «отработал» Кению и единолично оказался во главе гонки, начав постепенно наращивать отрыв.

Последний фурлонг и вовсе стал бенефисом Ай Кэн Флая, который без малейших проблем довел дело до победного конца, пройдя дистанцию за 1:38.47 минуты. Кения достиг финиша вторым, проиграв корпус и три четверти. Пинчек, в сложившейся ситуации, был вправе радоваться третьей позиции, уступив еще на два с половиной корпуса. Зорион, ставший четвертым, отстал от него всего на шею. Замкнул пятерку Припэар фор Баттл.