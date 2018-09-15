Идеальный финиш Роуринг Лайена на чемпионской гонке Ирландии

Пожалуй, один из наиболее интересных стартов последнего времени состоялся субботним вечером на дублинском ипподроме «Леопардстаун». Разогретая рядом интересных предшествовавших скачек, среди которых были и забеги, относящиеся к Группам 1 и 2, предвкушала отличное представление и, как показала практика, не прогадала.

Бороться за миллион евро призового фонда вышло семь участников, каждый из которых являлся реальным претендентом на победу. Тем не менее, главными фаворитами после жеребьевки считались Саксон Уорриор, Роуринг Лайен и Стади оф Мэн. На первом скакал титулованный Райан Мур, на втором – Оизин Мерфи, а в седле третьего располагался Стефан Паське. Что же до протяженности дистанции, то она составила милю и два фурлонга.

Впрочем, когда в жилах кипит кровь, имена и титулы часто отходят на второй план, что и доказал Дювиль, ведомый по дистанции Уэйном Лорданом. Ирландский скакун сумел быстро избавиться от опеки конкурентов, обошел находящегося во главе забега Рододендрона, и выскочил вперед, оформляя промежуточное лидерство.

Первыми «догонялами» стали Стади оф Мэн и Вербал Декстерити, тогда как записные фавориты, напротив, держались позади и не спешили выкладываться на полную, что лишь добавляло интриги.

Едва ли не целую милю продержалось сложившееся в начале гонки взаиморасположение участников. Единственным, малоприметным, но важным штрихом в общей картине было приближение позади идущих лошадей к лидерам при выходе из поворота.

Результатом данного маневра стал обгон лидеров Саксон Уорриором, который изо всех сил устремился к финишной черте. К тому моменту Роуринг Лайен был лишь пятым, а потому подопечному Мерфи пришлось изрядно попотеть в заключительной части гонки, чтобы нагнать коня Райана и опередить его на последних метрах пути.

Старания воздались сторицей, ведь именно Роуринг Лайен первым достиг финиша, опередив главного оппонента на шею. Итоговое время победителя составило 2:07.21 минуты. На третьем месте, уступив дополнительные два и три четверти корпуса, расположился Дювиль, вслед за которым цели достигли Атена и Стади оф Мэн.