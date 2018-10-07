Некст Шеарс Неожиданно Побеждает на Shadwell Turf

Забег Группы 1 с призовым фондом в миллион долларов был рассчитан на лошадей возрастом от трех лет. Тринадцати участникам следовало преодолеть дистанцию в одну милю. Еще три лошади, а именно Дивисидеро, Холидей Стоун и Зулу Альфа, остались за бортом ввиду неудачного жребия – количество мест было ограничено.

Стартовый отрезок остался за Харт ту Хартом жокея Жульена Лепаро и Вуду Сонгом, в седле которого находился Хосе Лескано. Данный дуэт, идя вровень, моментально создал себе преимущество в два корпуса и ушел на поворот солидно опережая конкурентов.

К середине дистанции статус-кво сохранялся, но главными преследователями стали Баунд фор Ноувер и Грэйт Уайд Оупэн. Уже на входе во второй поворот Вуду Сонг стал единоличным лидером, тогда как Харт ту Харт опустился ниже.

Впрочем, лидерство подопечного Лескано было достаточно зыбким, ведь другие участники забега стали приближаться к первым лошадям, практически формируя цельную группу.

Данное утверждение быстро нашло себе подтверждение на финишной прямой, когда в борьбу за первую позицию полноценно включились Аналайз Ит и Грэйт Уайд Оупэн. Они перекрыли центральный плацдарм, не позволяя соперникам вырваться вперед, но не усмотрели за участком возле перил, чем и воспользовался Некст Шеарс, руководимый Тайлером Гаффалионе.

Конь, который считался явным «андердогом» соревнования, неожиданно вырвался вперед и, не испытывая ни малейшего давления, во весь опор помчался к финишу. Грэйт Уайд Оупэн и Аналайз Ит пытались было догнать его, но все их старания оказались тщетными. Более того, отрыв пятилетнего коня лишь увеличивался, достигнув трех с половиной корпусов на финише. Итоговое время победителя составило 1:36.97 минуты.

Усилий Грэйт Уайд Оупэна хватило исключительно для того, чтобы держаться на втором месте, тогда как Аналайз Ит, считавшийся одним из главных фаворитов, и вовсе упустил третью строчку, позволив Курбану обогнать себя. Дистанция между второй и третьей лошадьми составила полтора корпуса, тогда как между третьей и четвертой – еще половину.