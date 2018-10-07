Инэйбл Удержал Победу во Франции

Один из известнейших французских забегов, относящийся к Группе 1 и располагающий суммарным призовым фондом в пять миллионов евро, больше половины из которого отходила победителю.

Ипподром «Шантийи» в послеобеденную воскресную пору принимал не только изысканную публику, но и лучших лошадей, а вместе с ними и жокеев, мира.

Гонка стартовала довольно спокойно, однако Джеймс Дойл, управлявший Си оф Классом, моментально сместился с дальних ворот поближе к перилам, дабы избежать возможной блокировки в будущем. Также довольно интересно действовал Андреа Атзени, державшийся вместе с Дефо на боковом отдалении от остальных участников.

Как бы там ни было, к моменту входа в дебютный поворот во главе гонки уже уверенно себя чувствовал Нельсон, вслед за которым, уступаю около двух корпусов, следовали Капри и сместившийся в центр Дефо.

Сложившееся взаиморасположение участников оставалось неизменным довольно долгое время, и на протяжении большей части затяжного поворота Нельсон уверенно возглавлял кавалькаду. Одновременно, скорости лошадей становились все выше и вопрос смены «номера один» был исключительно делом времени.

С выходом на финишную прямую лошади, собравшиеся было в единую группу, разбежались в разные стороны по всей ширине дорожки. По центру образовалось достаточно много свободного пространства, которое было мгновенно заполнено Капри, в седле которого находился Доннача О’Брайан, и Инэйблом, несущим на себе Фрэнки Деттори.

За двести метров до финиша компанию Инэйблу составил Си оф Класс, находившийся несколькими метрами левее британского скакуна. Си оф Класс был откровенно быстрее, но все же Инэйблу хватило запаса прочности, чтобы продержаться до финиша и выйти из гонки победителем при преимуществе всего в несколько сантиметров. Лучшее время забега составило 2:29.24 минуты.

Си оф Класс был вынужден довольствоваться вторым местом. На третьей позиции, отстав на дополнительных три четверти корпуса, расположился Клос оф Старс жокея Венсана Шемино. Четвертым, еще на неполный корпус далее, был Вальдгайст Жана-Пьера Будо, а замыкал пятерку Капри, проигравший предшественнику полтора корпуса.