Иридесса Побеждает на «Ньюмаркете»

Первоклассная гонка для двухлетних лошадей была долгожданным событием, а потому закономерно привлекла к себе повышенное внимание публики и участников. «Мотивационный пакет» дополнялся и довольно щедрыми призовыми, из которых лишь победившая лошадь была вправе рассчитывать на двести восемьдесят три с половиной тысячи фунтов.

Путь длинною в милю стартовал весьма активно и позволил выйти вперед Биянд Ризон – лошади знаменитого Уильяма Бьюика. В отрыв ей уйти не получилось, поскольку сразу же возле нее очутилась лошадь Притти Поллианна, в седле которой находился Даниэль Тадхоуп. Также довольно близко скакала пара в составе Лаялины (жокей Джим Кроули) и Хермоса (с Донначей О’Брайаном верхом).

Что касается Иридессы, ведомой по пути жокеем Уэйном Лорданом, то она оказалась в середине общей группы и долгое время никоим образом не проявляла собственных амбиций относительно победы.

Биянд Ризон сумела преодолеть поворот оставаясь на первом месте, но дальше была вынуждена сдавать позиции и постепенно скатывалась все ниже в ситуативном градации участниц.

Первой слабостью лошади Бьюика воспользовалась Притти Поллианна, занявшая освободившееся место во главе гонки. Впрочем, ее момент славы прошел довольно быстро и завершился обгоном в исполнении Хермосы и набравший весьма солидную скорость Иридессы.

Последняя оказалась наиболее успешной в своих начинаниях и за фурлонг до финиша вышла на первое место. Более того, ей посчастливилось не только закрепиться на нем, но и увеличить собственный отрыв, доведя его до показателя в полтора корпуса в момент пересечения финишной линии. Итоговое время победительницы составило 1:38.80 минуты.

Хермоса «застолбила» за собой второе место, сумев сдержать атаки Притти Поллианны. Окончательный разрыв между этими лошадьми равнялся трем четвертям корпуса. Четвертой по счету, уступив сразу четыре корпуса, цели достигла Шамболик, на которой скакал Фрэнки Деттори. Замыкать пятерку сильнейших в рамках отчетного пятничного состязания выпало ирландской лошади Загитовой, руководимой Сими Хеффернаном. Ее отставание от предшественницы равнялось аж восьми корпусам.