Деирдре оправдывает надежды, побеждая в Токио

Столица Японии принимала в субботу ряд скачек, среди которых особняком стоял старт Группы 2 Fuchu Himba Stakes, предполагавший призовой фонд в размере неполных 106 миллионов иен.

Допуск на дистанцию в 1800 метров предполагался для скакунов возрастом от трех лет, но одиннадцать лошадей, вышедших на старт, фактически насчитывали четыре-пять лет. Согласно оценкам специалистов, наибольшими шансами на успех располагали Деирдре, Лис Грасьё и Соул Стирринг.

Старт вышел довольно затяжным, во многом из-за того, что оформить временное лидерство хотели сразу шесть лошадей, шедших практически на одном уровне. Однако, по истечении еще нескольких десятков секунд, в качестве главного «забойщика» оказался Кавакита Энка, руководимый Кеничи Икедзое, а его ближайшими преследователями стали Крокосмия Ясунари Иваты и Киова Зенобия жокея Катсухару Танаки.

По прошествии четверти пути отрыв новоиспеченного лидера от ближайшего из конкурентов составлял уже семь корпусов, что дарило поддерживающим его зрителям определенную надежду.

Сдержанный оптимизм поддерживался бодрым ходом Кавакиты Энки, которая оставалась в лидерах вплоть до выхода на финишную прямую, а также некоторое время после того. Одновременно, его преимущество сокращалось на глазах и в погоню за ним включилось сразу несколько преследователей.

На последних метрах дистанции развернулся настоящий триллер. Сперва вперед вырвался Жур Полар, сумевший обогнать лидера и оказаться на ведущих ролях. Но практически сразу же он был оставлен не у дел стараниями Фронтиер Квин, которая столь же легко обогнала его.

Казалось, расстановка сил понятна и изменений уже ждать не стоит, но не тут-то было. Деирдре и уступавший ему на голову Лис Грасьё прорвались вперед по центру скаковой дорожки, захватив инициативу.

Для каких-либо иных перестановок времени не оставалось, ведь вышеописанные события прошли непосредственно перед финишной чертой. Деирдре, управляемый Кристофом Лемаром, отпраздновал победу, управившись за 1:44.7 минуты.

Лис Грасьё и сидевший в его седле Мирко Демуро закрепились на второй строчке, опередив третьего финишера, Фронтиер Квин, еще на половину корпуса.

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