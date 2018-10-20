Неожиданный Триумф Сэндс оф Мали в Спринте

Субботний день двадцатого октября манил зрителей на трибуны Аскота роскошной программой, включавшей целый ряд первоклассных забегов чемпионской серии. Одним из таких стал старт QUIPCO British Champions Sprint Stakes, рассчитанный на дистанцию в шесть фурлонгов.

Желающих попробовать свои силы в престижной гонке на малую дистанцию было в достатке, но все же на старте оказалось четырнадцать участников возрастом от трех лет. В качестве призовых была определенна сумма около шестисот тысяч фунтов.

Французский скакун Сэндс оф Мали, который явно не был объектом предпочтения перед началом забега, сумел совершить свой мини-подвиг на самом старте, вырвавшись вперед и захватив лидерство.

Быстрее остальных в данном ситуации сориентировались Джеймс Дойл, скакавший на Донжуане Триумфанте, и Райян Мур на Дрим оф Дримсе. Главный же фаворит, Гарри Энджел, в седле которого расположился Адам Кирби, напротив, начал крайне тяжело, что стало логичным продолжением поведения скакуна, несколько ранее не желавшего заходить на стартовую позицию.

Несмотря на вышеописанное, разрывов, которые нельзя было бы отыграть, между участниками не наблюдалось. Лишь давление Дрим оф Дримса постепенно сходило на нет, и он скатился на второстепенные роли. В то же время, Гарри Энджел понемногу набирал скорость и к отметке в два фурлонга сумел выбиться на ведущие позиции.

По понятным причинам, Донжуан Триумфант и его наездник не сильно обрадовались подобному развитию событий и изо всех сил пытались помешать новоявленному претенденту на победу. Их попытки оказались тщетными и Гарри Энджел сумел вырваться на вторую строчку в надежде догнать Сэндс оф Мали.

Данным надеждам не суждено было оправдаться, ведь конь Ханагана уже достиг цели, уложившись в 1:14.21 минуты. Его преимущество над ставшим вторым Гарри Энджелом составило один корпус. Донжуан Триумфант пришел третьим по счету, отстав еще на корпус с четвертью.

На четвертой позиции расположился Брандо жокея Джейми Спенсера, а замкнул пятерку лучших в отчетном соревновании Сэр Данселот, на спине которого сидел Джеральд Мосс.