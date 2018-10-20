Мэджикал и Мур Оформляют Победу на «Аскоте»

Тематическая гонка среди кобыл в рамках «чемпионских выходных» на английском ипподроме «Аскот» предполагала дистанцию в милю и четыре фурлонга. На старт забега Группы 1 вышло одиннадцать участниц, боровшихся за призовой фонд в полмиллиона британских фунтов.

Вдохновившись примером предшествовавшей гонки, Бай Бай Бэйби жокея Уэйна Лордана сделала ощутимый рывок на старте, сумев продвинуться вперед и захватить лидерство. В непосредственной близости расположилась Год Гивен, руководство которой доверили Джейми Спенсеру. Еще на половину корпуса позади оказалась Пиластер Дэвида Эгана. Что же до будущей победительницы, то она, следует отдать ей должное, также обеспечила себе место в группе лидеров, что оставляло неплохие шансы для контратак в будущем.

Сложившееся положение вещей продержалось довольно долго, так как никто из участниц не хотел раньше времени вырываться вперед, рискуя впоследствии быть обогнанной. Лишь за три фурлонга до финиша стали происходить ощутимые перестановки.

Бай Бай Бэйби резко потеряла в скорости, оставив место лидера, по сути, вакантным, ведь сразу несколько лошадей шли примерно на одном уровне. За два фурлонга до финиша Мэджикал выдвинулась вперед, захватив первое место.

Сразу за ней потянулись Кайтсюрф, Коронет и Лах Ти Дар, создавшие немало проблем для подопечной Мура. Несмотря на это, Мэджикал сумела удержать добытое превосходство и финишировала с отрывом в один корпус от ближайшей преследовательницы. Победное время забега составило 2:33.28 минуты.

На втором месте, выйдя победительницей из собственного противостояния с конкурентками, расположилась Коронет, управляемая Оливье Песлье. Фрэнки Деттори, заведовавший делами Лах Ти Дар, был вынужден довольствоваться третьей строчкой итогового протокола, отстав еще на три четверти корпуса. На четвертом месте, отстав еще на три с половиной корпуса, финишировала Кайтсюрф, на которой скакал Микаэль Барцалона. Право замыкать пятерку лучших, в результате напряженной борьбы, добыла Гидрангея, ведомая по дистанции Донначей О’Брайаном. Она уступила предшественнице целых пять корпусов, опередив Год Гивен лишь на голову.