Трудовая Победа Роаринг Лайона на Queen Elizabeth II Stakes

Четвертая субботняя гонка на знаменитом ипподроме «Аскот» носила имя правящей королевы Великобритании и Статус забега Группы 1. Учитывая ее второе название, «Британская чемпионская миля», вопрос о продолжительности дистанции прояснялся сам собой.

В борьбе за более чем миллионный призовой фонд (и это в фунтах), на старт вышло тринадцать лошадей возрастом от трех до девяти лет.

Наибольшей активностью после стартового сигнала отметился Хей Гаман, управление которым взял на себя Фрэнки Деттори. Местный скакун вышел в лидеры, увлекая остальных за собой. Ближе остальных к нему расположились французский Лоранс Пи Джей Макдональда и Сенчюри Дрим Уильяма Бьюика.

Также на сравнительно близкой дистанции оказались Реколетос с Оливье Песлье в седле, Бит зе Бэнк Джима Кроули, а также Аддейбб, на спине которого оказался Джеймс Дойл.

Казалось бы, дальше быстрых перемен не будет, однако Сенчюри Дрим после двух фурлонгов был уже в лидерах. Правда, уйти в отрыв ему не дали, а потому конкуренты большую часть гонки «висели» у него на хвосте.

Изменившееся было взаиморасположение оказалось более стойким и продержалось едва ли не до самой финишной ленточки.

Уже за фурлонг до финиша на Сенчюри Дрима стало оказываться нешуточное давление со стороны сразу двух сильных соперников – Ай Кэн Флая и Роаринг Лайона. Именно данная парочка обогнала находившегося впереди них коня Бьюика и устремилась к финишу.

Оставшиеся метры дистанции они прошли нос к носу, но Роаринг Лайон сумел на полшага опередить соперника, что и стало залогом его итоговой победы. Разрыв между первым и вторым местами, согласно официальным данным, составил шею. Официальное время победителя равнялось 1:41.48 минуты.

Ай Кэн Флай был вынужден довольствоваться вторым местом, тогда как Сенчюри Дрим, вопреки всем стараниям, был лишь третьим, уступив предшественнику полкорпуса. Четвертым цели достиг Шторми Атлантик, находившийся на три четверти корпуса далее, а замкнул пятерку Реколетос, отставший от лидера еще на голову.