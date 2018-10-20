Неподражаемый Финиш Крэксмэна в Чемпионской Гонке

Наиболее важный и захватывающий старт из серии британских чемпионских гонок собрал восемь участников возрастом от трех до семи лет. За победу в забеге QUIPCO Champions Stakes, относящемуся к Группе 1, один лишь победитель получал свыше семисот тридцати семи тысяч фунтов. Что же до дистанции, то ее протяженность равнялась одной миле и двум фурлонгам.

Стартовый отрезок себе в актив вполне мог занести Маверик Уэйв, управляемый Киеран О’Нилом. Он вышел на максимальные скорости сразу после выхода из стартовых ворот и закрепил за собой лидерство. Выступавший вместе с Райаном Муром Капри также был вынужден ускоряться, чтобы не отпустить новоиспеченного лидера в отрыв и иметь возможность преследовать того, находясь в непосредственной близости. Схожим образом действовал и Кристал Оушн Уильяма Бьюика, шедший по дистанции третьим. Крэксмэн, в свою очередь, был лишь четвертым, держась на определенном отдалении.

Состоявшийся статус-кво продержался относительно долго, но ничего хорошего для выложившихся на старте лошадей не принес. Солидного отрыва им создать не удалось, а сил было потрачено чрезмерно много.

Потому совсем неудивительно, что за три фурлонга до конца Крэксмэн сумел довольно легко приблизиться к впереди идущим лошадям, а после и обогнать их, устремившись к финишу «на всех парах». Сам того не ведая, он стал образцом для подражания для Сабвей Дэнсера, ранее находившегося на предпоследней позиции, но сумевшего добавить в скорости.

Как результат, Крэксмэн безо всякого сколь-нибудь ощутимого сопротивления со стороны соперников достиг финиша, попутно увеличив свое преимущество до неприличных для подобного уровня шести корпусов. Его итоговое время составило 2:08.79 минуты.

Вторым цели достиг Кристал Оушн, сумевший сдержать резкие атаки Сабвей Дэнсера, в седле которого сидел Радек Коплик. Последний уступил предшественнику три четверти корпуса и может быть вполне доволен достигнутым результатом. Четвертым, отстав на дополнительных три четверти корпуса, был Капри, а замыкал пятерку Рододендрон, проигравший тому аналогичное расстояние.