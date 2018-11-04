Трудовая Победа Аксэлэрэйт в Луисвилле

Послеобеденная программа субботы третьего ноября обещала собравшимся на знаменитом ипподроме «Черчилль Даунс» в Луисвилле много интересного, ведь на повестке дня стояли первоклассные забеги Группы 1 в рамках Кубка коннозаводчиков (Breeder’s Cup).

Breeder’s Cup Classic, растянувшийся на милю с четвертью, собрал на старте четырнадцать лошадей возрастом от трех лет, которые и боролись за призовой фонд в шесть миллионов долларов.

После небольшой «толкучки» на старте, во главе гонки оказался Мендельсон, корпус которому уступал МакКинзи. Остальные участники забега, с разной степенью успешности, боролись несколько дальше и позволили лидирующей паре создать пусть и небольшой, но все же отрыв.

Однока ситуация несколько изменилась со вхождением участников в первый поворот, и от разрыва не осталось практически ни следа. Теперь во главе гонки находилось уже четыре лошади, а потому зрители были вправе ожидать совершенно любого развития событий.

Мендельсон по-прежнему возглавлял гонку, но вплотную к нему скакали МакКинзи, Уэст Коаст и Сандер Сноу. Аксэлэрэйт и сидящий в ее седле Хоэль Розарио были только пятыми, прокладывая свой путь по внешнему радиусу.

Перед вторым поворотом особой активностью отличился Майнд Ёр Бисквитс, решивший проложить себе путь к победе прямиком через группу лидеров. В некоторой мере ему это удалось, но на старте финишной прямой Мендельсон все еще был первым номером. Впрочем, одновременно с ним по внешней стороне активно набирали ход Аксэлэрэйт и Сандер Сноу.

Двое последних, спустя несколько секунд, перешли к очному противостоянию в котором, постепенно, инициативу перебирала Аксэлэрэйт, тогда как Сандер Сноу, достигнув пика своих возможностей, продолжал преследование.

Никому из преследователей так и не удалось догнать свежеиспечнного лидера, а потому Аксэлэрэйт сумела оформить победу, уложившись в 2:02.93 минуты. Уступив ей корпус, вторым цели достиг Гунневера, опередивший, в свою очередь, Сандер Сноу на три четверти корпуса. Четвертым оказался Йошида, а замыкал пятерку сильнейших лидировавший ранее Мендельсон.