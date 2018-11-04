Прекрасный финиш Инэйбл дарит ей победу на Breeders’ Cup Turf

Еще одна гонка субботы, прошедшая на «Черчилль Даунсе», относилась к Группе 1 и собрала на старте приличную компанию из тринадцати лошадей возрастом от трех лет. Дополнительным, помимо титула, стимулом в мотивации участников был призовой фонд, общий размер которого достигал четырех миллионов долларов. Для участия в его разделе лошадям следовало как можно скорее преодолеть путь в полторы мили.

Однозначным лидером на первых же метрах дистанции стал Глориус Импайр, сорвавшийся с места так, словно убегал от пожара. Это позволило ему моментально создать преимущество в корпус и повести за собой остальных участников, вынужденных также полноценно выкладываться, дабы не отстать чрезмерно сильно.

Ко входу в дебютный поворот главными преследователями Глориус Импайра были Чэннел Мэйкер и аргентинский скакун Хай Хэппи. О других участниках и речи не шло, т.к. они были далеко позади.

Вышеупомянутое трио лидеров уверенно вело гонку, не позволяя никому приблизиться к себе хотя бы на корпус. После первой трети дистанции отрыв лидера от четвертой лошади превышал пять корпусов, что заставило поклонников фаворитов изрядно понервничать.

Сложившаяся ситуация получила свое развитие уже после второго поворота, когда основная группа стала увеличивать свой темп и постепенно приблизилась к впереди идущим лошадям.

Ко входу в заключительный поворот возглавлять гонку выпало уже чилийскому Роберту Брюсу, тогда как вплотную к нему скакало сразу пятеро участников.

Основная драма, впрочем, разыгралась уже на финишном отрезке и, что весьма нехарактерно, на внешнем радиусе. Британская Инэйбл и ирландская Мэджикал сумели воспользоваться обилием пространства возле трибуны и ушли в отрыв, ведя между собой напряженную борьбу за лидерство.

Инэйбл и восседавшему на ней Фрэнки Деттори удалось немного выдвинуться вперед, что и стало решающим моментом в данном противостоянии. По мере приближения к финишу она выиграла еще несколько сантиметров и завершила забег с отрывом в три четверти корпуса при итоговом времени в 2:32.65 минуты. Мэджикал стала второй, опередив на два корпуса Садлерс Джоя.