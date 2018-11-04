Мономой Гёрл в безупречной манере побеждает на Breeders‘ Cup Distaff

Первоклассный забег стоимостью в два миллиона долларов для лошадей и кобыл от трех лет стал еще одним украшением субботней программы на ипподроме «Черчилль Даунс» в Кентукки. Одиннадцати участницам следовало преодолеть путь в милю и одну восьмую.

Американская Мономой Гёрл с жокеем Флораном Жеро в седле проявила наибольшую активность на внешнем радиусе во время прохождения стартового отрезка и закономерно захватила лидерство. Аргентинская Блу Прайз, в паре с жокеем Джо Браво, моментально села ей на хвост, преследуя по пятам, тогда как другие лошади сформировали плотную группу чуть далее.

При прохождении первого поворота участницы выработали единый ритм и сблизились, создав монолитную цепочку, возглавляемую, к этому моменту, уже Уандер Годо, тогда как Моной Гёрл была потеснена на вторую позицию. Данную парочку поджимала Миднайт Бизу, идущая по дистанции третьей.

За два с половиной фурлонга до завершения Мономой Гёрл бросилась в атаку и преуспела, выйдя на первое место несколькими мгновениями спустя. Миднайт Бизу последовала за ней, также обогнав недавнего лидера.

С выходом на финишную прямую Мономой Гёрл увеличивала собственный отрыв с невероятной скоростью, доведя его до трех корпусов. Миднайт Бизу, несмотря на все старания, уже не могла с ней тягаться, но итоговая контратака в исполнении Уоу Кэт и Блу Прайза заставила многих схватиться за сердце.

Тем не менее Мономой Гёрл хватило запаса прочности для завоевания победы при заключительном времени в 1:49.79 минуты. Ее преимущество над чилийской Уоу Кэт, достигшей финиша второй, составило ровно один корпус.

Последняя, в свою очередь, опередила Миднайт Бизу на половину корпуса, тогда как Блу Прайз находилась еще на голову дальше. Замыкать пятерку сильнейших в данном забеге выпало Мопотизм, отставшей на более чем два корпуса от предшественницы.

Таким образом, Мономой Гёрл заработала для своих владельцев миллион сто тысяч долларов, Уоу Кэт – триста сорок тысяч, а Миднайт Бизу всего лишь сто восемьдесят.

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