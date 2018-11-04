Эксперт Ай празднует победу на Breeders’ Cup Mile

Британский скакун Эксперт Ай стал одним из четырнадцати участников забега Longines Breeders’ Cup Mile, прошедшего на главном ипподроме Луисвилля в американском штате Кентукки в субботу. Отчетный старт был рассчитан на участников и участниц возрастом от трех лет с, что закономерно вытекает из названия, протяженностью дистанции в одну милю. Призовой фонд данного забега Группы 1 составлял два миллиона долларов.

Дебютный отрезок остался за Аналайз Ит, ведомым по дистанции Ирадом Ортизом-младшим. Начиная с дальних ворот, он резко сместился в центр, сумев избежать «давки» и захватив лидерство. Вместе с ним в группе «забойщиков» оказались Лайтнинг Спир, Хэппили и Катапульт. Данная четверка шла весьма сплоченно, при максимальном отрыве друг от друга в половину корпуса.

К середине пути единственным важным изменением стало лидерство Мусташри, вышедшего вперед по внешней стороне, тогда как Аналайз Ит закономерно переместился на временное второе место.

К выходу из второго поворота, напротив, Аналайз Ит вернул себе лидерство, но оно оспаривалось Катальпутом, шедшим практически вплотную к лидеру. С другой стороы стремительно атаковал Дивизидеро, способный побороться за лидерство в гонке.

За фурлонг до финиша свою, поначалу неприметную, атаку начал Эксперт Ай, находившийся ближе к трибунам. Перед ним было еще порядка шести участников, но они, как один, тянулись в сторону перил, где скакал лидер, тогда как непосредственно впереди было достаточно свободного пространства.

Подопечный Франко Деттори постепенно набирал скорость и за сто футов до финиша уже представлял серьезную угрозу для ведущих лошадей. Возглавить гонку лично Эксперт Айу посчастливилось едва ли не на самой финишной ленточке. Впрочем, главным был результат, зафиксировавший его победу при отрыве в полкорпуса над Катапультом. Лучшее время гонки равнялось 1:39.80 минуты.

Аналайз Ит достиг цели лишь третьим, уступив предшественнику шею, тогда как на нос дальше расположился Дивизидеро. Пятым, отстав еще на корпус и три четверти, финишную черту пересек Уан Мастер, прибывший из Великобритании.

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