Красивый Финиш Кросс Каунтера Приводит Его к Победе на Melbourne Cup

Отчетный старт, по праву относящийся к Группе 1, берет свое начало в далеком 1861 году и из года в год лишь увеличивает свою популярность, привлекая лучших лошадей и солидные призовые. Так, в этом году участие в забеге приняло двадцать четыре лошади, боровшиеся за призовой фонд в семь миллионов триста тысяч долларов.

Чтобы поучавствовать в разделе обозначенной суммы, скакунам предстояло преодолеть путь в две мили или же три тысяч двести метров.

Понятно, что на старте, исходя из количества участников, попросту не могло обойтись без суматохи. Тем не менее, в скором времени австралийский Ранэвей уже возглавлял гонку. Возле него собралась приличная компания, в которую, в первую очередь, вошли Принц оф Арран, Финч и Венгюр Маск.

Следует заметить, что вышеупомянутым лошадям не вышло уйти в отрыв и все участники продолжили свой путь находясь максимально близко друг к другу. В пылу борьбы неожиданно ошибся Зеклиффсофмохер, управление котроому доверили опытному Райану Муру. Лошадь получила повреждение и была вынуждена сойти с дистанции.

Что касается остальных, они продолжили идти в единном темпе. Единственное, что стоить отметить к этому моменту – это увеличение натиска на лидера в исполнении Принца оф Аррана и Финча.

С выходом кавалькады на финишную прямую происходящее и вовсе потеряло всякое подобие порядка. Ранэвей практически моментально был «отыгран» и отошел на вторые роли, а его бессменные преследователи стали бороться за лидерство.

За два фурлонга до финиша на первую позицию вышел Принц оф Арран, но его усилия были нивелированы удачным рывком Мармело, который оказался на передовой уже на заключительном фурлонге.

Неожиданно для всех в борьбу включился Кросс Каунтер жокея Керрина МакЭвоя, который до недавнего времени был в группе первопроходцев, но претензий на победу не проявлял.

Кросс Каунтер продемонстрировал безумную скорость и за пятьдесят ярдов до финиша был уже безоговорочным лидером, сумев оформить победу с преимуществом в корпус при итоговом времени в 3:21.17 минуты.